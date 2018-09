Boca Juniors vs. River Plate se enfrentan en un partido intenso en la Bombonera. Ambos equipos no temen ingresar con la pierna fuerte o ir al choque. Un claro ejemplo es el golpe cabeza con cabeza entre Mas y Borré.

A los 35 minutos de juego, ambos jugadores deciden ir en busca del balón aéreo pero terminaron impactando cabezas. Estuvieron tendidos en el terreno de juego por un buen rato. La imagen de cómo quedó la cabeza de Maximiliano Mas se convirtió en viral de inmediato.

Pavón y la imagen tras golpear cabezas con Borré. (TNT Sports) Pavón y la imagen tras golpear cabezas con Borré. (TNT Sports)

La televisión enfocó el hematoma que sobresale del cráneo del delantero 'xeneize', los médicos ingresaron a atenderlo; sin embargo, pudo continuar en el campo de juego hasta el final de la primera mitad.

Gonzalo el 'Pity' Martínez abrió el marcador para River Plate en La Bombonera. A los 19 minutos de juego, el delantero 'millonario' empalmó el balón de bolea y logró vencer a Rossi que tuvo que sacar el balón del fondo de su arco.

Dato importante: La última vez que se jugó el Superclásico Argentino fue el 14 de marzo de este año en la provincia de Mendoza, por la Supercopa, y River Plate se consagró campeón al ganar por 0-2.