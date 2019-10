De ser el súper crack de River a calentar banca en la MLS: ¿qué fue de la vida de Gonzalo 'Pity' Martínez?

Boca y River jugaron en 2018 la final de la Copa Libertadores. Con amplia superioridad, el equipo de Marcelo Gallardo se llevó el título, siendo uno de las principales figuras Gonzalo 'Pity' Martínez , quien hoy juega en la MLS.



El crack argentino rechazó ofertas del Barcelona y Real Madrid para ponerse el uniforme del Atlanta United y hacer historia en el fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, a casi un año de su salida de River Plate, Martínez ni siquiera es titular fijo en el equipo del holandés De Boer. Y para muestra un botón.



En la clasificación del Atlanta a las semifinales de la conferencia del Este en la MLS, el 'Pity' Martínez no sumó ni un solo minuto en su equipo. En la fase regular del campeonato el argentino apenas convirtió cinco goles y De Boer decidió no utilizarlo ni un minuto para el choque ante New England Revolution del pasado sábado.

Gonzalo Martínez llegó al Atlanta United a inicios de este año tras ganar la Copa Libertadores con River (Getty) Gonzalo Martínez llegó al Atlanta United a inicios de este año tras ganar la Copa Libertadores con River (Getty)

¿'Pity' Martínez quiere irse del Atlanta United?

Hace un par de meses el exjugador de River Plate confesó que deseaba salir del Atlanta por la mala relación con su técnico. Incluso afirmó que le gustaría volver a jugar bajo las órdenes del 'Muñeco' Gallardo.



"Si fuera por mí estaría en River", dijo Martínez en diálogo con Fox Sports Radio, donde también confirmó la mala relación que lleva con su técnico, Frank de Boer.



"Estoy esperando que hable conmigo porque no me gustó nada lo que dijo. No estoy de acuerdo con las ideas futbolísticas del DT", apuntó el 'Pity' sobre el holandés.

