El mercado de pases en Argentina ha sacudido sus cimientos con una noticia que toca directamente a uno de los nuestros. El club Belgrano de Córdoba ha concretado una operación cargada de nostalgia y jerarquía europea que no solo ilusiona a su hinchada, sino que promete elevar el nivel de competencia interna para el atacante peruano Bryan Reyna. Se trata del regreso de un hijo pródigo, un talento que supo brillar en el Viejo Continente y llegar a vestir la camiseta de una selección campeona del mundo, quien ahora volverá a casa para compartir vestuario con el ‘Picante’ en una temporada que promete ser inolvidable para el ‘Pirata’ bajo el mando de un viejo conocido.

El protagonista de este retorno estelar es Franco Vázquez, quien sella su vuelta al Barrio Alberdi tras 14 largos años de ausencia. El popular ‘Mudo’ llega como agente libre tras desvincularse del Cremonese y ha llegado a un acuerdo total para firmar su vínculo hasta diciembre de 2026, convirtiéndose en el refuerzo de lujo para la campaña y en el nuevo socio creativo del plantel.

Su currículum habla por sí solo, habiendo defendido los colores de la selección italiana y compartido equipo con figuras como Paulo Dybala en el Palermo. Su trayectoria incluye pasos millonarios por el Sevilla, donde fue referente durante cinco años, además de experiencias en Rayo Vallecano y Parma, acumulando 15 goles en sus últimas campañas en el fútbol italiano.

Franco Vásquez jugó por la Selección Italiana en 2 amistosos, por lo que luego pudo ser elegible por Argentina también. (Foto: EFE)

La emotividad del fichaje se duplica al reencontrarse con Ricardo Zielinski, el técnico que lo dirigió en su etapa anterior. Ambos fueron artífices de la histórica promoción de 2011 ante River Plate, por lo que el ‘Ruso’ conoce a la perfección lo que el volante ofensivo puede aportar al esquema táctico, donde ahora deberá encajar junto a las otras piezas de ataque.

La directiva no se detuvo ahí y, casi en simultáneo, confirmó la firma de otro histórico de la casa: Emiliano Rigoni. Con estas incorporaciones de peso, Belgrano busca armar un plantel altamente competitivo para pelear en la parte alta de la tabla, generando una revolución total en Córdoba y elevando la exigencia para todos los delanteros del equipo.

El futuro de Bryan Reyna en Belgrano

En medio de esta constelación de estrellas aparece Bryan Reyna, quien tendrá compañeros de lujo para asociarse en el ataque. El peruano viene sumando minutos importantes en la pretemporada, anotando un gol ante Estudiantes de Río Cuarto y siendo titular en el reciente empate contra Defensa y Justicia, demostrando que está en la consideración del DT.

El ‘Picante’ busca su revancha personal tras un 2025 de contrastes, donde arrancó el año como titular indiscutible y llegó a la Selección, pero terminó perdiendo terreno. Con 20 partidos jugados y una sequía goleadora en la recta final del torneo pasado, el extremo nacional sabe que no puede ceder ventajas si quiere mantenerse en el once inicial.

A pesar de los rumores que lo vinculaban con un posible regreso a un equipo grande de Lima, Reyna tiene claro su objetivo en el exterior. El futbolista de 27 años espera ganarse nuevamente la confianza absoluta de Zielinski y aprovechar la llegada de cracks como Vázquez para potenciar su juego, descartando por ahora volver al fútbol peruano.

