En el Callao, en las últimas horas, se encendieron alarmas que generaron ruido en todo el pueblo rosado. Los fantasmas administrativos parecían regresar al Primer Puerto, generando una ola de incertidumbre entre los hinchas de Sport Boys que veían amenazado el debut de su equipo a puertas del inicio de la Liga 1 2026. La noticia corrió rápido: una notificación oficial había llegado a las oficinas del club, poniendo en jaque la planificación deportiva y sugiriendo que, una vez más, los temas extradeportivos jugarían en contra. Por eso, Jaime Talledo de Lama, asesor legal del club, aclaró el panorama para darle calma a la afición.

La confirmación de los temores llegó mediante la Resolución 001-CL-FPF-2026, un documento que cayó como un balde de agua fría sobre la afición. En él, la Comisión de Licencias resolvía suspender la licencia del club debido a una serie de incumplimientos en los compromisos financieros asumidos durante el ejercicio 2025.

La situación parecía crítica, pues el incumplimiento de estos pagos ponía en riesgo directo la participación del equipo en el torneo que está por arrancar, obligando a la directiva a reaccionar de inmediato ante la presión mediática y social. Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, la administración salió al frente para poner paños fríos con una postura firme, un mensaje de calma que es respaldado por Jaime Talledo de Lama, quien detalla a continuación por qué el hincha puede respirar tranquilo.

Administración de Sport Boys asegura que 'Misilera' debutará en Liga1 (Foto: GEC)

-Se habla dentro de ese comunicado de unos incumplimientos en cuanto a los compromisos financieros del 2025, ¿no? Yo quiero que usted nos detalle un poquito más a qué se debe o qué incumplimientos son.

Bien, a ver, es importante notar que en la resolución se habla específicamente de dos cosas. Lo cierto es que el club tiene un acuerdo de refinanciamiento de una deuda con la FPF y ha pagado las cuotas que tenía que pagar para que se le otorgue la carta de no adeudo, lo que no terminamos de entender todavía por qué aún no llega. Pero ese impase se va a solucionar muy pronto porque simplemente estamos a la espera de la carta de no adeudo y ya está. Ahora, el otro incumplimiento del que se habla en la resolución, es el referido a obligaciones tributarias. Allí sí que hay un atraso en el pago. Pero esta contingencia que se ha activado ahora, como bien lo dice el mismo comunicado que sacó el club, es una contingencia que ya se tenía, o sea, que ya sabíamos que existía.

-Usted menciona a dos protagonistas, por así decirlo, ¿no? La Federación y la SUNAT, porque incluso en su momento en redes los hinchas hablaban también de que de repente podría haber sucedido lo mismo que a inicios del año pasado, en donde se hablaba de la agremiación, de SAFAP, en este caso no tiene nada que ver, ¿verdad?

No, no, no, en este caso no tiene nada que ver Safap, con ellos se cumple con pagar las cuotas que se tienen que pagar conforme a los acuerdos que existen entre el club y Safap, por lo tanto no es ahora ese el inconveniente y yo entiendo nuevamente y respeto muchísimo al hincha, que puede haberse preocupado porque saltan estas cosas. Administrativamente hablando el club viene transitando un periodo de administración responsable ya largo e inédito. El próximo año es el centenario y yo veo el trabajo de la administración además de cara a eso, o sea, lo noto porque lo veo día a día, o sea, de cara a eso y también a solucionar los problemas inmediatos.

-¿Por qué la federación comete entonces este acto de, de repente, mandar una resolución apresurada? Porque no es al único club al que le ha pasado, Moquegua también aseguró que había cumplido los pagos.

Lo que pasa es que Moquegua cumple antes de que le notifiquen la sanción, sin embargo, nuevamente la federación no le ha emitido la carta de no adeudo y por lo tanto no ha podido acreditar que ya había cumplido, porque lo que exige el reglamento de licencias es que presente la carta de no adeudo.

-¿Por qué demora tanto, entonces, la carta?

No lo sabemos, no lo sabemos, la verdad, porque es lo mismo que le pasa a Boys respecto a la obligación de la Federación Peruana de Fútbol, no lo sabemos, habrá que ver qué es lo que sucede, entiendo que también hay una cuestión de vacaciones ahí en medio, supongo, pero bueno, en fin, lo cierto es que eso no puede parar.

-Pero faltan 15 días para que inicie el torneo...

Claro, porque también la federación podría decir: sí, pero el torneo ahora lo organiza la liga, ya no lo organiza la federación, ¿no? Sí, pues, pero el sistema de licencias todavía no ha sido trasladado a la liga, por lo tanto, sigue funcionando en la federación. La misma federación sacó un circular, un documento, mediante el cual informaba a los clubes, dado que la televisión se tarda en pagar 60 días, también los clubes tenían que gozar, digamos, de ese periodo de gracia. Aquí se debería aplicar eso, precisamente, porque se trata de eso, se trata del cumplimiento de obligaciones. Sí me extraña, me preocupa, que hasta ahora, cuando faltan 15 días para el inicio del torneo, el sistema de licencias todavía no haya sido transferido a la liga.

-Para el hincha entonces hay una garantía, ¿no?, de que el Boys va a empezar desde la fecha 1 jugando sin ningún problema. ¿Eso está garantizado al 100%?

Sí, desde la administración lo que se me ha dicho es exactamente eso, que no va a haber ningún problema con la participación de Sport Boys en el torneo de este año, que la primera fecha se va a jugar, por supuesto, sin ningún problema y que la licencia volverá a la vigencia en cuanto se cumpla con esta obligación. Insisto, es cuestión de tiempo, sé que están trabajando ahora mismo en esos cumplimientos, por eso llamo a esta calma precisamente porque sé que es así. Estaba ya mapeado, se sabía lo que se tenía que hacer, no dio el tiempo para que se haga antes, pero bueno, se está terminando de hacer ahora, y el club lo ha informado en un comunicado directamente porque lo que se quería era evitar la especulación.

TE PUEDE INTERESAR