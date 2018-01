Carlos Tevez regresó a casa. El 'Apache' es nuevamente jugador de Boca Juniors luego de su mal paso por el Shanghai Shenhua chino y fue recibido con bombos y platillos. De inmediato empezaron las incógnitas relacionadas a cómo jugará Guillermo Barros Schelotto con las recientes adquisiciones.

A pesar de ser una estrella 'xeneize', el jugador no espera ser el que se lleve las luces en cada partido, por ahora, por lo menos. Así lo dejó claro en una entrevista con TyC Sports, donde conversó sobre la ejecución de tiros libres.

" Si hay un tiro libre en la medialuna del Monumental lo patea Cardona. Y un penal no sé porque no practicamos, pero no soy buen pateador. Nunca me sentí cómodo con los penales. Y también tenemos al Pipa Benedetto", indicó Tévez.



Edwin Cardona ha sido el amo y señor del balón parado en Boca. Incluso anotó uno de los mejores goles del 2017 ante River Plate.

Tevez también reveló que el colombiano le ofreció la camiseta número '10': " Me ofreció la camiseta '10'. Me sorprendió y estoy agradecido porque que un compañero te ofrezca su camiseta habla de respeto. Pero yo me quiero retirar con mi camiseta, la 32", agregó.

El próximo fin de semana se disputará el primer Superclásico argentino del año. Boca Juniors y River Plate se verán las caras en un 'amistoso', que no tendrá nada de amigable, preparatorio para la Superliga. Los 'Xeneizes' llegan de perder 3-2 ante Godoy Cruz.