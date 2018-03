Carlos Tevez regresó a Boca Juniors procedente de China para cumplir un sueño, ganar la Copa Libertadores ; sin embargo, este jueves reveló que de conseguirlo ya tendría todo listo para dejar el fútbol.

"Ganar la Libertadores con Boca como deseo y poder retirarme sería mi sueño", detalló el argentino en declaraciones a la emisora local Radio La Red.



El jugador indicó que volvió al club 'xeneize' con "un objetivo muy claro", y que "sea este año o el que viene", ganar la Copa Libertadores es lo que completará su carrera.



"Es algo que no me deja dormir, y por eso me levanto y sigo luchando", aseveró.



Tevez comentó también que los rumores que aparecieron en los últimos días en torno a su lesión de gemelo son falsos, y que se dañó durante una sesión en el gimnasio del club en la que hacía ejercicios de fuerza en las piernas.



"Me la banco porque sé que tengo espalda, soy al que todos van a pedir que dé un poco más, pero no es normal que se hablen tantas pelotudeces", espetó el delantero.



Además, dijo que volverá a vestir la camiseta de Boca cuando esté absolutamente recuperado y no antes, ya que no quiere repetir errores pasados con sus lesiones anteriores.