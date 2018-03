El centrocampista argentino de Racing , Ricardo Centurión , protagonizó hoy un nuevo escándalo extradeportivo después de que se filtrara un vídeo en el que se ve cómo se niega a hacerse el test de alcoholemia e intenta sobornar a un agente de tráfico tras pasar esta mañana un semáforo en rojo junto a una escuela.



El presidente de la 'Academia' , Víctor Blanco, intentó colocar paños fríos tras el bochornoso accidente tras conversar con el programa 90 minutos de fútbol de Fox Sports.

"Hablé con Centurión y está arrepentido. Sabemos de sus cualidades, pero también tiene una enfermedad y hay que ayudarlo", dijo el dirigente.

"Le retuvieron el auto y ahora está en su casa. Hay que cuidar la imagen de Racing y apoyar al jugador para recuperarlo y tratar de que esto no vuelva a suceder", agregó.

"A mí me preocupa todo lo que pase en Racing, más en un jugador tan importante para el club. Sé que fue una infracción de tránsito, pasó una o dos luces rojas. Que actúe la Justicia. Del lado de Racing hay que apoyarlo para que estos temas no sucedan. Es una enfermedad y hay que ayudarlo a salir, no crucificarlo".

Según se ve en unas imágenes grabadas con un teléfono, difundidas a través de diversos medios locales, el futbolista se encaró con el agente después de que varios efectivos le siguieran y le hicieran parar tras advertir que había cruzado un semáforo en rojo cerca de un colegio.