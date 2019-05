¡Se volvieron locos! Hinchas de Atlético Tucumán lanzaron un hielo al línea en la Copa de la Superliga [VIDEO]

Tigre hizo historia tras vencer a Atlético Tucumán y clasificar a la final de la Copa de la Superliga Argentina 2019. Silveira anotó el único tanto del partido; sin embargo, lo más llamativo no fue el tanto, sino, el curioso objeto que tiraron a la cancha mientras se disputaba el segundo tiempo.

El partido se encontraba caliente debido a que los locales perdían. En la ida, ya estaba prácticamente liquidado todo tras el 5-0. El Decano salió a jugarlo con mucha intensidad, esto hizo que expulsen a dos jugadores en los primeros 45 minutos.

Los fanáticos no pudieron soportar y lanzaron un pedazo de hielo a uno de los líneas. Felizmente este no impactó, pero hubo que frenar el partido para evaluar el nivel de la agresión. Sacaron el pedazo de la cancha y Delfino juzgó que no se podía seguir jugando.

Tigre venció 1-0 a Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga. (Fox Sports)

De esta manera, Tigre tendrá una final en una temporada donde se consumó su descenso a la segunda división del fútbol argentino junto con Belgrano, San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán.



El rival de Tigre en la final se definirá este domingo cuando Boca Juniors reciba a Argentinos Juniors en el encuentro de vuelta luego del empate sin goles en el partido de ida disputado el domingo pasado en el estadio Diego Armando Maradona.

