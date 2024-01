Desde que regresó a Benfica a inicios de esta temporada, Ángel Di María ha demostrado que está más vigente que nunca (suma nueve goles y dos asistencias en 21 partidos jugados). Eso sí, a sus 35 años, y con un contrato que vence en junio de 2024, el ‘Fideo’ todavía no tiene claro donde continuar su carrera en la siguiente campaña. En ese sentido, desde Portugal informan que, como desde ahora es libre de negociar con cualquier club, el argentino estaría evaluando su regreso a Rosario Central, donde inició su larga y exitosa carrera.

¿Qué es lo que planea hacer ‘Angelito’ luego de junio? Es la pregunta que se hacen los aficionados del ‘Canalla’ y de varios clubes europeos. Según informa medio portugués Ojogo, las ‘Águilas’ han mostrado interés en renovarle su contrato, pero el exatacante del Real Madrid ha mantenido conversaciones con directivos de Central ya que su sueño es volver a jugar en el Gigante de Arroyito.

El citado medio asegura que Di María sostuvo diálogos formales con Gonzalo Belloso, presidente de Rosario, y Carolina Cristinziano, vicepresidenta del club, en los que discutió detalles de un posible contrato. Sin embargo, para que el sueño pueda hacerse realidad, el club debe jugar la Copa Libertadores en ese momento. Esto significa que el equipo de Miguel Ángel Russo tiene que superar la fase de grupos.

Cabe destacar que Ángel ha rechazo ofertas de poderosos clubes de Brasil como Gremio, Fluminense y Palmeiras. Hace poco, unas declaraciones de Antonio Brum, vicepresidente del cuadro de Porto Alegre, ilusionaron al ‘Canalla’. “Escuchamos a su representante decir que si regresa a Sudamérica, será en Rosario Central. Con nosotros no hay nada, no creemos falsas expectativas. Me sorprendería ver a este jugador en Brasil”, dijo al respecto.

En octubre pasado, Di María tuvo unas palabras sobre su situación en el último tramo de su carrera. “En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver a Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024″, aseguró a Todo Pasa.

¿En qué clubes jugó Di María en su carrera?

Luego de iniciar su carrera en Rosario Central, Di María fue fichado por el Benfica y jugó tres temporadas con las ‘Águilas’. En la campaña 2010-11 llegó al Real Madrid, uno de los clubes más poderosos del mundo. Allí logró ganar la UEFA Champions League. Posteriormente jugó en equipos como Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus.

También ha jugando innumerables partidos con la Selección Argentina, con la que ha ganado los títulos de Copa América, Finalissima y Mundial. El ‘Fideo’ ha realizado una carrera de ensueño y, para cerrar con broche de oro, le gustaría regresar al lugar donde inició todo.





