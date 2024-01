La renovación de Carlo Ancelotti en el Real Madrid fue una gran sorpresa para la Confederación Brasileña de Fútbol, que estaba confiada de que en 2024 el italiano tomaría las riendas de la Selección de Brasil. La negativa del entrenador hizo que la dirigencia de la ‘Canarinha’ se fije rápidamente en otro estratega de alto perfil: José Mourinho, que termina su contrato con la AS Roma el próximo 30 de junio y todavía no ha firmado su renovación. Sin embargo, desde Italia, el portugués se refirió a la posibilidad de dirigir en Sudamérica y fue contundente.

‘Mou’, de 60 años y una gran experiencia en el fútbol, es una de las principales opciones a ponerse el buzo de la ‘Verdeamarela’ tras el rechazo de ‘Carletto’. Previamente el portugués ha sido tentado con ofertas multimillonarias de Arabia Saudita, que él mismo declinó para continuar al mando del equipo romano. Aunque todavía no ha renovado su vínculo contractual, dejó claro que su prioridad es seguir en la ‘Loba’.

Luego de vencer por 2-1 a Cremonese en la Copa Italia, José se encargó de hablar de las especulaciones sobre su futuro, ya sea en la Selección de Brasil u otro equipo en el mundo. “Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente: no hables con nadie mientras sea entrenador de Roma. Siempre les informé a los propietarios, incluso cuando me llamó Portugal... y cuando me llamó el club saudí el verano pasado”, apuntó al respecto.

Es importante destacar que a Mourinho le queda contrato con el conjunto italiano hasta mediados de 2024, lo que significa que está en condiciones de negociar con otro club o selección nacional. El DT ha dejado claro que aún no le han presentado una propuesta de renovación en la ‘Loba’. En esta temporada de Serie A, su equipo ha disputado 18 partidos y se ubica en la séptima posición con 28 puntos (el Inter es líder con 45 puntos).





‘Mou’ tendrá su documental en Netflix

Durante la conferencia de prensa post partido, José Mourinho se animó a dar una gran noticia para sus seguidores: tendrá un documental en Netflix. El estratega no mencionó fechas, pero aseguró que el material permitirá conocer cosas muy interesantes de su carrera como técnico. “Y a partir de ahí sabrán que soy un lunático total”, adelantó el luso.

“Les doy una noticia, estoy iniciando un documental en Netflix, hay cosas que solo se sabrán ahí. No había firmado con la Roma, pero había dado mi palabra. Luego tuve un club que me quería, que quería que rompiera mi palabra. No fui. Cuando veas el documental dirás que soy un idiota. Mi presidente se enteró de las ofertas que recibí. No creo que hablen con otros entrenadores a mis espaldas”, añadió ‘Mou’.

¿Quién será el nuevo entrenador de Brasil?

La Selección de Brasil está en la búsqueda activa de un nuevo entrenador que guíe al equipo en los próximos desafíos, entre los cuales destaca la Copa América en Estados Unidos. La incertidumbre rodea el futuro del banquillo de la ‘Verdeamarela’, generando una notable expectación entre los seguidores, quienes están ansiosos por conocer al próximo director técnico que liderará al equipo.

La renovación de Ancelotti con el Real Madrid, que ya no está en consideración, y la continuidad interina de Diniz han llevado a que los reportes vuelvan a mencionar nombres reconocidos. Entre ellos, resaltan figuras destacadas como José Mourinho, actual entrenador de la Roma. También se hace referencia a Zinedine Zidane, ya que el entrenador francés se encuentra actualmente disponible en el mercado, lo que le permitiría asumir el cargo de manera inmediata.

Además, la prensa brasileña está explorando otras opciones, como Abel Ferreira, exitoso entrenador con el Palmeiras, Renato Gaucho, reconocido por su destacado desempeño al finalizar la temporada 2023 con el Gremio, y Jorge Jesus, actualmente en el Al-Hilal. La variedad de opciones refleja el interés y la evaluación minuciosa para encontrar al candidato ideal que lidere la selección hacia el éxito en el futuro.





