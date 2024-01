El último miércoles, Kylian Mbappé ganó su quinta Supercopa de Francia con el PSG: fue gracias a un 2-0 ante Toulouse en el Parque de los Príncipes. Luego de la celebración, ‘Kiki’ atendió a los medios de comunicación y confesó que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro (termina contrato a mediados de 2024). Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue que reveló que tiene un pacto de no agresión con el conjunto parisino. “Tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas”, apuntó al respecto. ¿De qué se trata?

Para entrar en contexto, recordemos que el verano 2023 estuvo marcado en París por el futuro de ‘Donatello’. En ese momento decidió enviar una carta a la directiva en la que informaba de su intención de no ejecutar la cláusula unilateral de renovación hasta 2025. Esto ponía en una situación delicada al París Saint-Germain, que buscaba renovarle a toda costa para que no saliera gratis este año.

Luego de tomar unas medidas en contra del jugador (Al Khelaïfi le declaró la guerra en público y fue baja en la primera fecha de la actual temporada de la Ligue 1), finalmente Mbappé llegó a una tregua con la directiva. Si bien no llegó a renovar su vínculo contractual, alcanzó un principio de acuerdo para un diferimiento de las primas de fidelidad que le correspondían al futbolista de 25 años.

Según informa el diario AS, Kylian acordó un bonus de continuidad cuando firmó su renovación en mayo de 2022. Si el futbolista decidía no alargar el vínculo más adelante, el agravio para el club sería grave. Sin embargo, en el verano pasado el galo aceptó perdonar los 80 millones de euros para que el cuadro no sufriera un perjuicio económico. En pocas palabras, el PSG no tendría que abonar esa cantidad en el caso de que ‘Kiki’ se marche en 2024.

Si por el contrario, el campeón del mundo termina renovando, el club le abonaría una prima de renovación, como la que acordaron en 2022 cuando se anunció su ampliación de contrato. Sin duda, la novela de Kylian en el PSG parece no tener final. Eso sí, no debería alargarse muchas semanas o meses, aunque con ‘Kiki’ nada se puede asegurar. Recordemos que clubes como Real Madrid están detrás de sus pasos en el actual mercado.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de esto, Mbappé ha sido parte fundamental en la obtención de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no logró alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.





