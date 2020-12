Un recuerdo que no tiene precio. Steve Hodge, defensa de la Selección de Inglaterra que “asistió” a Diego Armando Maradona para que este pueda realizar la tan famosa ‘Mano de Dios’ dejó en claro que no piensa poner a la venta la camiseta que el futbolista le dejó como recuerdo tras el partido por el Mundial de 1986.

“La he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro”, sostuvo el jugador de aquella Selección de Inglaterra que fue vencida por Argentina en diálogo con la BBC.

Diego Armando Maradona dejó de existir el último miércoles y ello causó que las cosas que el ‘10′ usó en vida tengan aún mucho más valor del que ya tenían. Sin embargo, Hodge tiene en claro que no piensa cambiar ese histórico recuerdo por dinero.

Cabe destacar que el exjugador inglés ha prestado la indumentaria que utilizó el ‘Pelusa’ a varios museos ingleses para que pueda ser exhibida. A pesar de ello, jamás dio la opción de que sea adquirida por coleccionistas, quienes continúan comunicándose con él para hacerse con la preciada prenda.

Maradona fue comparado con Cristiano y con Messi

Jorge Jesus dedicó un espacio de su última conferencia de prensa para hablar de Diego Maradona, recientemente fallecido. El técnico de Benfica colocó al ‘Pelusa’ en lo más alto del fútbol y hasta le comparó con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados como los mejores del balompié mundial en la actualidad.

“Hoy, entre los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso, Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión. Messi es un gran jugador. Pero estamos hablando de lo que es la vida y el sentimiento, tener pasión por el juego y el fútbol. Creo que Maradona fue incluso sobresaliente en relación con los demás”, sentenció Jorge Jesus.