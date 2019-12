Diego Maradona y Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que dirige en la Superliga Argentina, tendrán una para hasta enero de 2020 para volver al ruedo en el campeonato argentino de primera división. El conjunto del popular ‘Pelusa’ - como se le conoce en su país - está seriamente comprometido con el descenso y los hinchas del ‘Lobo’ tienen fe en que revertirá la grave situación del conjunto.

El último fin de semana, Diego Maradona dio una peculiar entrevista a la cadena argentina TyC Sports y allí habló de todo. Desde sus travesuras de niño hasta implicancias en el mundo de la drogas. Es más, el campeón con su país en el Mundial México 1986 y protagonista de la popular ‘Mano de Dios’ reveló el pretexto que dio a su familia luego de estar tres días de fiesta.

“Hubo una vez en que me pasé de copas. Estuve fuera de casa como tres días, llegué a mi cuarto y dije ‘me llevaron los ovnis’”, fue lo que sostuvo Maradona al citado medio. También, aconsejó a los menores de edad que estén alejados del consumo de drogas. “Cuando me metía cocaína era un zombie. No la prueben. De las drogas me sacó mi hija Dalma”, fue lo que indicó el internacional con la Selección de Argentina.

Diego Maradona habló de cosas impensadas en entrevista

Asimismo, dio cuenta de a qué edad empezó su vida sexual. “Perdí la virginidad a los 13 años en un sótano con una persona mayor”, añadió. Sin duda que tiene aún más historias que contar.

Por otra parte, Diego Maradona y Gimnasia recién volverán a los terrenos de juego el próximo 26 de enero cuando reciba al Vélez Sarsfield de Gabriel Heinze. Su equipo marcha último en la tabla de promedio con 1,029.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...