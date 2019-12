Kylian Mbappé seguramente volverá a ser noticia en el próximo mercado de fichajes invernal. Los rumores sobre el interés del Real Madrid por el francés aumentan, por una supuesta incomodidad del jugador por no tener el espacio que cree que hace rato se merece en el PSG. Neymar, la estrella, no tiene el mismo protagonismo en el campo juego, pero está un escalón arriba para los directivos.

El '7′ del equipo anota goles, es decisivo, pero no tiene el mismo trato que ‘Ney’. Para muchos, su estadía en el cuadro ‘bleu’ podría terminar pronto, pero, en conversación con ‘France Football’ reveló que no tiene nada en contra de el brasileño y lo dejó claro desde el momento en el que llegó.

La portada de France Fotball con Kylian Mbappé.

En la portada de la edición que se revelará esta semana, Mbappé explica que en sus primeros días en el club, le explicó a Neymar que no quería tomar su puesto. “No quiero ocupar tu sitio, puedes quedarte con él”, se muestra en la imagen que publicó el medio en sus redes sociales.

Paso a paso Mbappé está logrando ser el nuevo ‘príncipe’ de París. Lleva once goles en doce partidos y es el más determinante del equipo. A pesar de esto, los directivos no le dan el peso que él quiere. No es tomado como el mejor, mientras que el que si posee esta etiqueta es protegido y hacen oídos sordos en sus berrinches para salir.

¿Neymar podría partir?

Neymar también será protagonista en el inicio del 2020. La ‘novela’ que vivió junto al Barcelona podría retomarse, pero todo hace indicar que el brasileño se quedará hasta julio.

“¿Por qué querría irme de aquí?” (ríe) Todavía tengo dos años de contrato, el equipo continúa progresando. Tenemos que mantenernos enfocados en esta temporada para hacer las cosas bien y ganar tantos títulos como sea posible. Esta temporada el objetivo es la Liga de Campeones. Y mi prioridad es el PSG. El objetivo es ganar siempre el próximo partido. En cada encuentro, tenemos que presionar por el club. Así es como lo veo", reveló Neymar hace unas semanas en conversación con France Football.

