Maradona dijo que no iba a faltar a entrenamientos de Gimnasia, no fue este lunes y así se justificó [FOTOS]

Diego Armando Maradona espera regalarle triunfos a los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata , ahora que llegó como director técnico del primer equipo. Las victorias son más que obligadas en las semanas que vienen ya que el 'Lobo' pelea por no descender al final de la presente temporada . De la mano de 'D10s', esperan, que todo sea en positivo.

La presentación de Diego Maradona como nuevo entrenador de Gimnasia fue a lo grande y con un Estadio Juan Carmelo Zerillo lleno. "No voy a faltar a ningún entrenamiento", sostuvo ante los fanáticos, pero este lunes el ex también ex jugador de Boca Juniors y Barcelona se ausentó. ¿Por qué? Él mismo lo aclaró a través de su cuenta de Instagram.

"Después de tanta emoción, quería aclararles a algunos 'mala leche' que yo ayer (domingo) le pedí permiso al presidente Gabriel Pellegrino para terminar de definir comando técnico. Se los avisé en la conferencia de prensa, muchachos. Busquen el video", fue lo que indicó Maradona en un primer momento.

Asimismo, el ex DT del Dorados de Sinaloa añadió que "si en este país cada uno se ocupara de hacer bien su trabajo, en vez de ver lo que hace el otro, estaríamos mucho mejor.

El esperado debut de Diego Maradona en la dirección técnico de Gimnasia será este próximo domingo frente a Racing Club en condición de local. Con el apoyo de todos sus hinchas, el 'Lobo' va por la recuperación en la Superliga Argentina.

Lo que dijo Maradona en su presentación como DT de Gimnasia y Esgrima. Lo que dijo Maradona en su presentación como DT de Gimnasia y Esgrima. (TN)

