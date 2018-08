Diego Maradona siempre tiene algo que decir, más cuando la Selección Argentina no tiene la estabilidad de otros años, a pesar de sus grandes figuras. El 'Pelusa' va con la pierna en alto, como de costumbre.

En un adelanto de lo que fue su entrevista con el diario 'Olé', el hoy presidente del Dínamo Brest de Bielorrusia indicó que en la Argentina no hay buenos entrenadores.

Además, habló del 'Flaco' César Luis Menotti, al que habría propuesto como seleccionador de la 'Albiceleste'. Además, aseguró que el fútbol argentino no es de su agrado.

“El fútbol argentino no me gusta”, “El país no tiene grandes entrenadores”, o “Para la Selección me quedo con Menotti”, fueron algunas de las frases que adelantó el citado diario sobre su entrevista con Diego Maradona.

El excampeón del mundo en 1986 está en Buenos Aires, pero antes de partir a Bielorrusia para ponerse al frente del Dínamo Brest, decidió conversar con 'Olé'. La entrevista saldrá completa "en los próximos días".

La Selección Albiceleste absoluta está en manos de la dupla Lionel Scaloni y Pablo Aimar, solo de manera interina.