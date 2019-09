¿Responderá Verón? El 'dardo' que envió Diego Maradona a Estudiantes de La Plata

No podía cerrar su discurso sin alguna frase polémica. Diego Maradona fue presentado este domingo como nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata en 'El Bosque', donde se dieron cita cientos de hinchas del 'Lobo', que esperan salvarse del descenso a la segunda división de Argentina de la mano del exastro de la 'Albiceleste'.

Y, como era de esperarse, el 'Pelusa' lanzó un mensaje, o más bien un 'dardo', al clásico rival de Gimnasia, Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón, con quien Maradona no guarda una buena relación.



"A los de enfrente no les digo nada. Soy respetuoso. No como ellos que no lo son", dijo el flamante técnico de Gimnasia.

Verón lo felicitó

El presidente de Estudiantes evitó confrontar con el flamante DT de Gimnasia y hasta lo felicitó por su llegada al club de 'El Bosque'.



"Me alegra que Maradona dirija un equipo. Que esté vinculado a Gimnasia para el platense es importante más allá de las chicanas y de todo lo que se pueda discutir. Como presidente del club, difícilmente no pueda reconocer la importancia la trascendencia de Maradona por sí solo y para posicionar a Gimnasia en el centro de la escena. Lo felicito y que sea con suerte", señaló la 'Brujita'.

'Misa maradoniana'

Diego Maradona hizo que exploten de emoción los miles de hinchas que asistieron este domingo al estadio El Bosque, en lo que su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia La Plata. La designación del 'Pelusa', ya desde hace algunos días, había generado una inmensa expectativa.



El técnico hizo su aparición con indumentaria alusiva de Gimnasia La Plata, se abrazó con el presidente del 'Lobo'Gabriel Pellegrino, y luego fue trasladado por un vehículo a la mitad del campo para dirigirse a los hinchas mediante un micrófono: "No soy ningun mago, a mí me gusta trabajar", fue una de las frases más destacadas.

