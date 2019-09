"No, vengo a ver a Gimnasia": niño es viral por su respuesta por llegada de Maradona al 'Lobo' [VIDEO]

Diego Maradona ya es parte de Gimnasia y Esgrima de La Plata al convertirse en nuevo director técnico del 'Lobo' para la Superliga Argentina. Desató el domingo pasado una fiesta inolvidable para los simpatizantes club, que le demostraron su devoción en la presentación del astro como nuevo entrenador del club 'tripero', 24 años después de su último paso como DT en un club de Argentina.

Desde el mediodía, miles de hinchas se acercaron al estadio Juan Carmelo Zerillo para seguir la presentación oficial y el primer entrenamiento de Diego Armando Maradona al frente de Gimnasia, en una fiesta que conmovió a La Plata, una ciudad universitaria y administrativa a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Varios canales hicieron la previa por el primer entrenamiento de Maradona en su nuevo club. Uno de ellos fue TyC Sports, que al ver un niño acercarse a la cancha le consultó qué era lo que creía por la llegada de 'D10s' a su club. "¿No vienes a ver al Diego"?, le preguntó un hombre de prensa.

Maradona tiene la misión de salvar a Gimnasia del descenso. (Video: TyC Sports)

La respuesta del menor rápidamente se volvió viral. "No, a Gimnasia. No porque venga Diego lo tengo que venir a ver a él. Vengo a ver a Gimnasia, el cuadro de mi corazón", fue lo que dijo. Rápidamente, las imágenes ganaron cientos de 'me gusta' y decenas de comentarios en las redes sociales.

Como entrenador, Diego Maradona nunca pudo ser campeón. Sus primeros pasos los dio en Mandiyú de Corrientes (nordeste) en 1994, con bajo desempeño al igual que en Racing Club, el segundo plantel que tuvo bajo su mando, en 1995, ambos en primera división.

(Con información de AFP)

