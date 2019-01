Rezan por el 'D10S': Diego Maradona fue internado de emergencia en Argentina

El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona fue internado en Buenos Aires este viernes tras un chequeo médico programado. Su estado, según la prensa local, no reviste gravedad.



El internamiento de Maradona se produjo previo a su retorno a México, tras firmar su continuidad como DT de Dorados de Sinaloa.



"Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel", divulgó su abogado, Matías Morla, a través de su cuenta de la red social Twitter.



Maradona, de 58 años, se sometió en la mañana a los análisis médicos en la Clínica Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, pero quedó en observación por una supuesta anomalía en los estudios de rutina, según citan los medios locales.



No se ha divulgado un parte médico acerca de su estado de salud. Según lo trascendido, se trata de un sangrado estomacal que no reviste gravedad.



El exjugador se había sometido hace años atrás a dos by-pass gástricos para perder peso.



El domingo próximo debía viajar a México.