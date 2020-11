Diego Maradona perdió la vida el pasado miércoles luego de sufrir un paro cardiorespiratorio en su domicilio ubicado en el barrio de San Andrés, dejando un gran vacío en el mundo del fútbol y en sus familiares.

Raúl Maradona, hermano del ’10′ y conocido popularmente como ‘Lalo’, decidió usar Twitter este lunes para escribir algunas palabras emotivas y subir algunas fotografías del pasado compartiendo momentos con él.

“Hermano querido, Conquistador de sueños. Pelu. Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible. En ese momento decía que ‘vos eras de otro planeta’, con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca”, escribió Maradona.

“Tu familia va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. TE AMO HOY Y SIEMPRE”, finaliza el mensaje.

Lalo Maradona fue futbolista profesional y disputó tres partidos oficiales en Boca Juniors en la temproada 1986-1987.

Roberto Maradona compatió una fotografía de Maradona en sus redes sociales. (Foto: Twitter)

Nuevas noticias tras la muerte de Maradona

Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Madrid, una de las que atendió a Maradona en las horas previas a su muerte, reveló detalles que hasta ahora pocos conocían sobre la atención que recibió el ‘Pelusa’ tras ser operado de la cabeza.

El abogado avisó que el miércoles 18 de noviembre, una semana antes del fallecimiento, Maradona supuestamente sufrió una caída dentro de la casa en la que se golpeó su cabeza recién operada y que no se habría hecho nada al respecto.

“Ustedes saben que Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento. Se cayó y se golpeó. Tampoco lo llevaron a un hospital a hacerse una resonancia o una tomografía. Nadie lo llevó a ningún lado”, aseguró en declaraciones para ‘TN’.