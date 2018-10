Diego Maradona , actual DT de Dorados de Sinaloa, fue bastante duro sobre la situación de la Selección Argentina y pidió a Lionel Messi , a modo de defensa, que renuncie a la albiceleste para que termine de recibir injustas críticas.

"Me gustaría que (Messi) nos hubiera mandado a todos a cag.... Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo. En la Fórmula 1 Vettel tiene un motor bárbaro y le gana el negrito Hamilton. Hoy la Selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso. La pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro", dijo Maradona al diario Clarín.

Luego, el 'Pelusa' aconsejó a la estrella del Barcelona que dé un paso al costado y se retire de la Selección Argentina.

"Que no venga más, que se retire. Y porque pierde el sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'no vayas más, loco'. A ver si se la bancan. A ver si son tauras (valientes)", soltó.

Además, Maradona también le apuntó al actual DT de la albiceleste, Lionel Scaloni, de quien dijo no reúne los requisitos para ocupar semejante cargo. "No puede ni dirigir el tráfico", indicó.