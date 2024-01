River vs. Monterrey se ven las caras este miércoles 17 de enero por partido amistoso internacional, a disputarse en el Cotton Bowl Stadium de Dallas (Estados Unidos) desde las 10:00 p.m. (horario de Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y tres horas menos en México). Los ‘Millonarios’ están de pretemporada con miras al arranque de la Copa de la Liga Profesional Argentina, mientras que los ‘Rayados’ ya iniciaron una nueva campaña en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

River Plate llega a este partido luego de empatar por 2-2 con un seleccionado estadounidense compuesto por futbolistas que militan en la Major League Soccer (MLS). Tal como señaló Martín Demichelis tras el duelo, el resultado fue lo de menos, pues le dieron descanso a varios titulares para evitar posibles lesiones.

En diálogo con los medios de comunicación que están en Estados Unidos, ‘Micho’ sostuvo que no quiere cerrarse en un solo esquema e irá variando a lo largo de esta pretemporada. “No vamos a esquematizar con un solo sistema, quiero que los chicos encuentren las diferentes posibilidades para enfrentar al rival de turno e iremos probando para ver cuál nos queda mejor”, explicó.

Por otro lado, Demichelis habló sobre los futbolistas que se han incorporado desde la reserva. “Se sumó Daniel Zabala, un central muy agresivo y potente. Tobías Leiva, un volante que metió el gol en el amistoso en Chile. Agustín Ruberto, que lo conocen del Mundial Sub 17, al igual que Ian Subiare y Franco Mastantuono, que son muy talentosos pero hay que tenerles paciencia”, apuntó.

Recordemos que River Plate se viene preparando para lo que será el arranque de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024, donde están ubicados en la Zona A. El cuadro de Núñez debutará frente a Argentinos Juniors, en el duelo programado para el domingo 21 de enero desde las 8:00 p.m. (horario argentino) y que tendrá lugar en el Estadio Más Monumental.

Monterrey, por su parte, llega a este partido después de haber debutado en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX con una victoria por 2-0 sobre Puebla, gracias a las anotaciones de Arturo González y Germán Berterame. En la fecha 2 del campeonato mexicano, los ‘Rayados’ visitarán a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, el domingo 21 de enero desde las 8:00 p.m. (horario mexicano).

¿En qué canal ver River vs. Monterrey?

Para seguir la transmisión del partido amistoso internacional entre River Plate y Monterrey, deberás conectarte a la versión de streaming de ESPN a través de Star Plus, disponible para toda Latinoamérica y México. Si no cuentas con este servicio de pago, no te preocupes, pues Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, alineaciones y todas las incidencias de este encuentro a jugarse en Estados Unidos.

¿A qué hora juegan River vs. Monterrey?

El partido entre River Plate y Monterrey está programado para este miércoles 17 de enero desde las 10:00 p.m. según el horario en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Perú, Colombia y Ecuador el duelo comenzará a las 8:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves 18.

¿Dónde jugarán River vs. Monterrey?

River vs. Monterrey: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Daniel Zabala; Matías Kranevitter, Agustín Palavecino, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez; Ian Subiare y Agustín Ruberto.

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Daniel Zabala; Matías Kranevitter, Agustín Palavecino, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez; Ian Subiare y Agustín Ruberto. Monterrey: Luis Cárdenas; Edson Gutiérrez, Stefan Medina, César Bustos, Daniel Para; Jorge Rodríguez, César Garza, Jaziel Martínez; Víctor López, Alí Ávila y Alfonso González.





