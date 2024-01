Inicia la semana, la tercera del 2024, con un evento destacado. Este lunes 15 de enero, se hará la entrega de los premios The Best FIFA 2023, un reconocimiento anual al talento excepcional en el fútbol mundial. Esta es la octava edición de la ceremonia organizada por la FIFA desde 2016, tras su separación de los premios Balón de Oro de France Football. En esta prestigiosa gala se otorgarán nueve premios individuales, honrando a jugadores y jugadoras, así como de entrenadores y entrenadoras. Dentro de estas categorías, destaca especialmente la de “Mejor Jugador”, con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland como principales competidores.

El premio engloba el período que va desde el 19 de diciembre de 2022 (un día después de la final de Qatar) hasta el 20 de agosto de 2023. Asimismo, la selección de los ganadores se determina mediante las votaciones realizadas por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, representando a las federaciones de los cinco continentes. Además, los seguidores tienen la posibilidad de emitir sus votos en línea.





Messi, Haaland o Mbappé en The Best: ¿quién es el favorito?

En estos The Best, Erling Haaland, quien actualmente se encuentra lesionado, es considerado el principal candidato al premio “Mejor Jugador”. Esto se debe a su impresionante desempeño, ya que logró ser parte del equipo campeón del triplete con el Manchester City, incluyendo la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

Además, contribuyó a ganar la Supercopa contra el Sevilla y obtuvo diversas distinciones individuales, como la Bota de Oro europea en la temporada 2022-2023 y el título de máximo goleador en la pasada edición de la Liga de Campeones. En cuanto a sus números, el noruego anotó 44 goles en 54 encuentros con el City y, con la selección, marcó 12 goles en diez partidos.

Por debajo del ‘Cyborg’, encontramos a Kylian Mbappé. El galo anotó 47 tanto en 46 choques disputados con el PSG en todas las competiciones. Con respecto a su actuación con la selección, registró diez dianas en nueve compromisos. Como logros, registra una Ligue 1 con los parisinos.

En el caso de Lionel Messi, existe un factor en su contra, ya que el período de calificación para la elección del ganador comienza después de la final del Mundial Qatar 2022, que fue uno de los logros más destacados en la exitosa carrera del argentino.

Además, su cifra de goles es inferior a la de sus dos competidores. Messi participó en 45 disputas, anotando 28 goles y proporcionando 12 asistencias. Sobre sus logros, añadió dos nuevos títulos a su ya impresionante palmarés, ganando la Ligue 1 con el PSG y la Leagues Cup con el Inter Miami.





¿A qué hora es la entrega de premios The Best 2023?

La entrega de premios The Best FIFA 2024 se podrá ver este lunes 15 de enero a partir de las 2 de la tarde en horarios de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, la ceremonia iniciará desde las 4:00 p.m. Mientras que en España la gala empezará a las 8 de la noche.

¿En qué canal TV ver la entrega de The Best 2023?

Los premios The Best FIFA se podrán ver a través de FIFA+, en todo el mundo, ya que es el canal oficial streaming de la FIFA. En lo que respecta a los canales de televisión, DSports, DGO (DIRECTV), en Sudamérica, y Mega, en España, serán las señalas encargadas de la transmisión. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Quién ha ganado más veces el premio The Best?

Cristiano Ronaldo : 2 premios (2016 y 2017)

: 2 premios (2016 y 2017) Lionel Messi : 2 premios (2019 y 2022)

: 2 premios (2019 y 2022) Robert Lewandowski : 2 premios (2020 y 2021)

: 2 premios (2020 y 2021) Luka Modric: 1 premio (2018)

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Lionel Messi, los maximos ganadores de premios The Best. (Foto: FIFA)





