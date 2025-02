Con la presión a tope, en el mítico estadio de La Bombonera, Boca Juniors vs. Rosario Central se verán las caras por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Será un choque crucial para los ‘Xeneizes’ luego de todo lo que se armó tras quedar eliminado ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. A continuación, te indicamos la hora, cómo ver el partido y más detalles de este emocionante encuentro.

Boca Juniors ganó su último duelo ante Aldosivi por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor. Además, el puesto de su técnico Fernando Gago está en duda.

Rosario Central viene de vencer a Sarmiento en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 2 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Argentina, Liga Profesional 2024, y Boca Juniors se quedó con la victoria por 2 a 1.

Edinson Cavani espera salir del mal momento ante Rosario Central. (Foto: AFP).

¿A qué hora inicia Boca Juniors vs. Rosario Central?

Siguiendo con la programación, Boca Juniors se enfrentará contra Rosario Central el viernes 28 de febrero de 2025. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Boca Juniors vs. Rosario Central?

Por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina 2025, Boca Juniors vs. Rosario Central será transmitido por la señal exclusiva ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través Disney Plus, DGO, Movistar Play, entre otros. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

