Boca vs. Aldosivi se miden en el estadio José María Minella desde las 12:30 p.m. (hora peruana), por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. Ambos buscan la victoria, Boca para no alejarse de los primeros lugares y Aldosivi por salir del fondo de la tabla. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Boca, comandado por Miguel Ángel Russo, se encuentra en el quinto lugar, a solo tres puntos de la cima. El Xeneize viene de vencer 2-0 a Banfield y buscará seguir sumando para acercarse al líder.

Por su parte, el presente de Aldosivi en el Torneo Clausura no es el mejor. El ‘Tiburón’ apenas sumó tres puntos en las primeras seis fechas, producto de tres empates, y llega a este partido luego de caer 1-0 ante Estudiantes en La Plata. El equipo marplatense necesita sumar para alejarse de la zona baja.

¿En qué canal ver Boca vs. Aldosivi en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional Argentina 2025, por lo que el Boca vs. Aldosivi podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Boca vs. Aldosivi en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Boca vs. Aldosivi, por la jornada 7 del Torneo Clausura de La Liga Profesional Argentina 2025, se transmitirá a través de Fanatiz y TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Boca vs. Aldosivi en internet?

¿En qué canal ver Boca vs. Aldosivi en Argentina?

Para ver la transmisión entre Boca vs. Aldosivi en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a ESPN Premuim para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Plus.

¿A qué hora juegan Boca vs. Aldosivi en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional Argentina, el partido entre Boca vs. Aldosivi está pactado para disputarse este domingo 31 de agosto a partir de las 12:30 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Aldosivi en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Boca vs. Aldosivi es a las 1:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 12:30 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Aldosivi en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Boca vs. Aldosivi está programado para las 2:30 p.m.

