La llegada de Cristian Benavente a Sporting Cristal generó una gran expectativa entre los hinchas celestes, que vieron en el “Chaval” un refuerzo distinto para afrontar la temporada. Sin embargo, las primeras fechas del Torneo Clausura pasaron y el atacante todavía no tuvo la oportunidad de debutar bajo las órdenes de Paulo Autuori. La ausencia del jugador llamó la atención y generó comentarios en redes sociales, donde muchos se preguntaban por qué no era tomado en cuenta, a pesar de haber firmado contrato hasta diciembre del 2026 con el club rimense. Frente a esta situación, fue Gustavo Zevallos, director deportivo de Cristal, quien salió a aclarar los motivos.

El dirigente explicó que Cristian Benavente no atraviesa ningún problema físico ni disciplinario. Según Gustavo Zevallos, la decisión de que aún no tenga minutos responde principalmente a que recién se integró al plantel, el cual está conformado por casi 30 futbolistas que compiten semana a semana por un lugar en el once.

Además, recalcó que el ex Real Madrid Castilla se encuentra entrenando con normalidad junto a sus compañeros. “No juega porque recién había llegado. Él está entrenando normal, igual que todos los demás jugadores”, precisó Zevallos, resaltando que su incorporación responde a una estrategia que busca equilibrar juventud con experiencia en el plantel.

El director deportivo también destacó la importancia de contar con un futbolista como Benavente dentro del grupo. Aseguró que, más allá de lo que pueda aportar dentro del campo, su recorrido y formación son un plus que ayudará a potenciar a los más jóvenes del club, quienes son parte fundamental del proyecto que encabeza Paulo Autuori.

Sobre la relación entre el DT y la directiva, Gustavo Zevallos dejó en claro que Paulo Autuori estuvo al tanto de la llegada del “Chaval”. El entrenador brasileño no suele pedir refuerzos de manera constante, pero sí coincidió en que la incorporación de un jugador con experiencia internacional podía aportar al grupo y enriquecer la competencia interna.

Cristian Benavente y Luis Abraham fueron presentados oficialmente en Sporting Cristal. (YouTube)

¿Llegaron en “combo” Abram y Benavente?

Por otro lado, el dirigente aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores que vinculaban la llegada de Benavente a un supuesto “combo” con Luis Abram. “No existió un combo Abram más Benavente. Son dos operaciones totalmente aisladas, no tienen nada que ver una con la otra”, señaló, dejando atrás cualquier especulación.

Asimismo, recordó que Abram es un jugador formado en el club y que su regreso obedeció a circunstancias distintas. En el caso de Benavente, remarcó su atractivo como futbolista, al provenir de una cantera de élite como la del Real Madrid y sumar una carrera que lo hace interesante para cualquier institución.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar 2-2 ante UTC, Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo mes cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de setiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR