Renato Tapia vive semanas intensas y llenas de protagonismo. El volante nacional, que fichó por el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, no solo se ha ganado la confianza de su entrenador, sino que también ha asumido un rol importante dentro del campo. Este último encuentro de la Copa de la Liga fue una muestra clara de ello, donde el peruano se colocó la cinta de capitán y disputó los 90 minutos. En medio de un presente que combina adaptación, liderazgo y un futuro inmediato con la Selección Peruana, Tapia comienza a marcar la diferencia y dejar señales positivas de lo que puede aportar tanto a su club como a la Bicolor.

El duelo disputado en condición de visitante parecía complicarse cuando Al Dhafra sorprendió adelantándose en el marcador en el primer cuarto de hora. Sin embargo, Al Wasl supo reaccionar y encontró la igualdad antes del descanso, lo que abrió el camino para un segundo tiempo arrollador. Allí, el conjunto emiratí mostró toda su superioridad y terminó sellando una goleada que lo deja con un pie en la siguiente ronda del torneo.

Renato Tapia fue clave en el mediocampo, aportando equilibrio y orden en los momentos más críticos del partido. Su presencia no solo fue destacada por la capitanía, sino también por la seguridad que brindó en cada intervención. El peruano completó un encuentro sólido, demostrando por qué llegó como refuerzo de jerarquía a un equipo que busca ser protagonista en la temporada.

La goleada por 5-1 terminó siendo una muestra de contundencia, con aportes decisivos de figuras como Renato Junior, Adama Diallo y Salem Awad. Cada uno fue responsable de ampliar la diferencia en el marcador y respaldar el dominio que Al Wasl ejerció en la segunda parte del compromiso.

Renato Tapia capitán con el Al Wasl | Foto: Al Wasl

Con este resultado, el conjunto amarillo tiene prácticamente encaminada su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Emirátos Árabes Unidos. El partido de vuelta se disputará el próximo viernes 5 de septiembre en el Estadio Zabeel, donde se espera que la afición celebre la ventaja conseguida en la ida.

Eso sí, el equipo no podrá contar con Renato Tapia para dicho compromiso, ya que el mediocampista viajará a sumarse a los trabajos de la Selección Peruana. La Bicolor afrontará la última fecha doble de las Eliminatorias, con duelos frente a Uruguay en Montevideo y contra Paraguay en Lima.

La ausencia de Tapia en la vuelta será un desafío para Al Wasl, aunque el equipo confía en sostener la ventaja. Mientras tanto, el jugador peruano llega a la Videna con el impulso de haber sumado minutos importantes y, sobre todo, con la experiencia de haber sido líder en un escenario internacional.

De esta forma, Tapia se unirá a la Bicolor con la moral en alto y con un rol que lo perfila nuevamente como uno de los referentes del plantel. Su presencia, sumada al buen presente futbolístico, genera expectativa en el comando técnico y la hinchada.

