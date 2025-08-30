River vs. San Martín se miden en el estadio Más Monumental desde las 5:15 p.m. (hora peruana), por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. Ambos buscan la victoria, River, líder del Grupo B con 12 puntos, busca defender su liderato, Mientras que, San Martin busca escalar en la tabla de la Liga Argentina. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

River es uno de los tres invictos en las seis fechas que lleva el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, a la vez que es el puntero del Grupo B, con 12 unidades. En la jornada pasada igualó 1-1 en la visita a Lanús. Acumula un invicto de 10 partidos.

Por su parte, San Martín de San Juan, suma ocho puntos y viene de ganarle 1-0 a Talleres de Córdoba como local. Solamente perdió uno de sus cinco últimos encuentros oficiales.

¿En qué canal ver River vs. San Martín en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional Argentina 2025, por lo que el River vs. San Martín podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver River vs. San Martín en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre River vs. San Martín, por la jornada 7 del Torneo Clausura de La Liga Profesional Argentina 2025, se transmitirá a través de Fanatiz y TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. San Martín en internet?

¿En qué canal ver River vs. San Martín en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. San Martín en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a TNT Sports y HBO Max para el terreno nacional.

¿A qué hora juegan River vs. San Martín en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional Argentina, el partido entre River vs. San Martín está pactado para disputarse este domingo 31 de agosto a partir de las 5:15 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. San Martín en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. San Martín es a las 6:15 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 5:15 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. San Martín en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre River vs. San Martín está programado para las 7:15 p.m.

