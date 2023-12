En el Estadio Mario Alberto Kempes, River vs. Rosario Central chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 10:00 de la noche (hora local, dos más que en territorio peruano) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

River tuvo un destacado desempeño en la fase inicial del torneo, manteniéndose en la cima de la tabla durante la mayor parte del certamen. A pesar de esto, un empate en la última fecha lo llevó a terminar en la segunda posición de la Zona A.

Posteriormente, logró una victoria sobre Belgrano en los cuartos de final, asegurando su lugar en las semifinales, donde se enfrentará a los Canallas. Al respecto, Martín Demichelis recibió una desalentadora noticia de cara al partido de este sábado.

El lateral Milton Casco se sometió a exámenes médicos debido a una lesión en el menisco y deberá pasar por una artroscopia. De esta manera, el entrenador ahora se enfrenta a una gran incertidumbre que denerá resolver en cuanto a esa posición.

En la vereda contraria, Rosario Central logró clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga de manera sorpresiva. En la última fecha del torneo, venció como visitante al ya relegado Arsenal y se benefició con la derrota de Independiente ante Talleres para avanzar en la competencia.

En los playoffs, logró una emocionante victoria en la tanda de penales sobre Racing tras un empate 2-2 al finalizar el tiempo reglamentario. Ahora, los rosarinos saldrían con el mismo once titular que derrotó a la ‘Academia’, en donde se destaca la presencia de su figura Jaminton Campaz.

¿A qué hora juega River vs. Rosario Central?

El partido River vs. Rosario Central está programado para jugarse este sábado 9 de diciembre desde las 8:00 p. m., en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 10:00 de la noche; mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:00 p. m. .

¿En qué canales ver River vs. Rosario Central?

River vs. Rosario Central, por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN Premium, STAR Plus, TNT Sports , Estadio TNT, Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

¿Dónde jugarán River vs. Rosario Central?

River vs. Rosario Central juegan este sábado 9 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Estadio Mario Alberto Kempes. (Foto: Agencias)





