River Plate vs. Betis EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso este domingo 13 de noviembre del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El partido marcará la despedida de Marcelo Gallardo. La transmisión estará a cargo de la señal de Star Plus. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

Jornada especial para los hinchas ‘Millonarios’, quienes dirán adiós a Marcelo Gallardo. El entrenador dirigirá su último encuentro bajo el mando de la ‘Banda’ tras una exitosa etapa que superó los ocho años. En sentido, el DT, siempre respetando su estilo, pondrá lo mejor que tiene a disposición para que la despedida sea con una sonrisa.





¿A qué hora juegan River Plate vs. Betis en partido amistoso?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

La última oncena de Gallardo en River tendrá una disputa entre Leandro González Pirez y Jonatan Maidana para situarse en la zaga al lado de Javier Pinola. En tanto, Enzo Pérez y Esequiel Barco se perfilan para volver al medio sector. Arriba, Lucas Beltrán puede reemplazar al sentido Pablo Solari como acompañante de Miguel Ángel Borja.

De su lado, Betis arribó a Sudamérica sin los jugadores que irán a Qatar 2022. Pese a ello, la calidad del plantel de Manuel Pellegrini sigue siendo alta. Los verdiblancos, que perdieron 3-0 ante Valencia en LaLiga, se presentan con el histórico capitán Joaquín, el francés Fekir o el goleador Borja Iglesias, quien se quedó fuera de la lista de España para el Mundial.





¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Betis en amistoso?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Betis en amistoso hay una señal disponible. Si vives en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.

River Plate vs. Betis: posibles alineaciones del partido

River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez o Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Esequiel Barco; Lucas Beltrán o Pablo Solari y Miguel Borja.

Betis: Rui Silva; Martín Montoya, Edgar González, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul Akouokou, Nabil Fekir, Sergio Canales, Luiz Henrique; Borja Iglesias y Willian José.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Betis en partido amistoso?





