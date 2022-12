La polémica se mantiene y la final del Mundial Qatar 2022 mantiene su vigencia entre Francia vs. Argentina. Adil Rami ha tenido un cruce de palabras a través de redes sociales con Ángel Di María. El francés fue el primero en criticar a ‘Dibu Martínez’ por sus celebraciones, pero fue el ‘Fideo’ quien respondió. Sin embargo, la respuesta del campeón del mundo en Rusia 2018 no ha gustado.

Las respuestas no dejaron de sucederse y pronto llegaron las réplicas del defensor galo y actual jugador del Troyes. Todo mediante una historia de Instagram donde se puede ver un tuit de Di Maria cuando ha perdido, ha ganado, salido un equipo y, acompañado de forma cómica, cuando ve este tuit. Todo con un frase puesta sobre la publicación de Adil Rami: “¿Me enseñas (a llorar), Ángel?”.

La publicación de Adil Rami en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

No han pasado muchos días de este suceso y fue Jorgelina Cardoso quien usó las redes sociales para darle una respuesta: “Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales ¡Feliz año nuevo genio”, fue el mensaje de la argentina, quien además lo tradujo al francés para que interprete a la perfección su ironía y no le quede dudas de lo que quería transmitir.

Jorgelina Cardoso respondió a Rami por Ángel Di María. (Foto: Instagram)

La novia del popular ‘Fideo’ se encargó de revivir la polémica en la que se vio envuelto el jugador francés con su ex pareja Pamela Anderson quien denunció a Rami porque la “torturaba física y emocionalmente”. Esta noticia dio la vuelta al mundo y ha sido uno de los ‘golpes’ para responder las críticas.





¿Cómo inició la pelea entre Rami y los jugadores de Argentina?

Adil Rami, ex compañero de Kylian y también campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018 publicó un mensaje en alusión al portero argentino. El jugador de Troyes defendió a su compatriota dejando en claro su posición contra este tipo de actos.

En una de sus historia de Instagram, publicó una foto criticando a Emiliano Martínez abrazando a Marcos Acuña en pleno éxtasis de la celebración en el estadio de Lusail tras ganar el Mundial.

Sin embargo, Adil Rami no sólo se mostró molesto por algunos gestos del arquero que no fueron tomados de buena manera, sino que no coincidió con que le hayan dado el guante de oro al argentino y expresó que Yassine Bounou, arquero de Marruecos, “es el verdadero Guante de Oro”.





