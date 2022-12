La disyuntiva sobre el mejor jugador del mundo se ha convertido en una interrogante para todos. El excelente Mundial de Lionel Messi ha despertado las miradas del deporte y es así que hasta los directores técnicos comienzan a opinar. Carlo Ancelotti habló acerca del argentino y no lo colocó como el mejor del mundo. Asimismo, contó detalles para lo que se viene en el año.

“Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un ‘Messi es el mejor de la historia’. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia”, apuntó sobre el argentino.

Sobre la seguidilla de partido, se animó a contar hasta cuándo no tendrán días de descanso por todos los torneos que tendrán que afrontar y el exceso de viajes en la presente temporada. Además, apuntó qué torneos quedan pendientes resaltando la variedad del plantel.

“El calendario nos va a exigir muchísimo... Supercopa de España, Mundial de Clubes... es que hasta marzo habrá muchísimos partidos. Haremos evaluaciones individuales de los jugadores, esa es la clave. Este viernes han vuelto tres que pueden jugar ante el Valladolid, pero habrá que evaluarlos luego con mucho detalle. Iremos racionando quien necesita descanso y quien trabajo. Aquí no habrá días libres hasta marzo”, confesó.





El caso Benzema en Francia

Carlo Ancelotti fue consultado sobre la situación de Karim Benzema y su no inclusión en la Selección de Francia. El estratega evitó insertarse en el tema y mencionó que por ahora se encuentra bien en su regreso al club tras la lesión que lo apartó de la Copa del Mundo.

“Yo no entro en la decisión de Francia. Han evaluado el momento de Karim y pensado que no iba a tener opciones de jugar en todo el Mundial. Aquí volvió un jugador con mucha ilusión, motivadísimo. Sabe que el primer tramo de la temporada no ha sido bueno y quiere demostrar cosas en el segundo”, dijo.





