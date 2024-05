¡De la alegría a la tragedia! El domingo 5 de mayo fue un día de celebración para los hinchas y jugadores de Estudiantes de La Plata, quienes se consagraron campeones de la Copa de la Liga. Sin embargo, lamentablemente, uno de ellos, Tiago Palacios, el extremo de 23 años, se encuentra ahora en una situación muy complicada. Después de festejar excesivamente, condujo en estado de ebriedad por Paseo del Bajo y la autopista Illia, donde finalmente chocó contra una gasolinera, dejando a una trabajadora herida. Según información policial, el delantero estaba manejando con más del triple del límite legal de alcohol permitido.

Las autoridades que están investigando el incidente informaron que la colisión tuvo lugar en una estación de servicio de la marca Shell, situada en la intersección de Paseo del Bajo y la autopista Illia. En este sitio, por razones aún no determinadas, Palacios chocó su camioneta Jeep Compass Limited blanca contra el surtidor número 6 durante la mañana del lunes 6 de mayo.

Según información de medios argentinos, el futbolista dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 1,84, muy por encima del límite permitido. Alberto Crescenti, director del SAME, explicó en una entrevista con el canal deportivo TyC Sports que como consecuencia del accidente, una empleada de la estación de servicio de 27 años sufrió un traumatismo en ambas piernas y fue trasladada al Hospital Fernández para recibir atención médica.

Después del accidente, Tiago Palacios salió ileso del vehículo por sus propios medios, pero lamentablemente una empleada sufrió traumatismo en ambas piernas y se encuentra en condición estable. Según los informes de testigos recopilados por la policía, el atacante primero chocó contra el cartel de precios de los combustibles, luego contra un cono y finalmente contra uno de los surtidores. La empleada resultó herida al intentar evitar la colisión inminente.

El diario El Día de La Plata, comunicó que el equipo ‘Pincharrata’ llegó cerca de la medianoche a la ciudad de Buenos Aires en un avión privado procedente de Santiago del Estero. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, todo el plantel dirigido por Eduardo Domínguez, arribó al predio de City Bell después de haber vencido a Vélez por penales en la emocionante gran final disputada.

Tiago Palacios, se unió a Estudiantes de La Plata en febrero de este año después de su paso por Montevideo City Torque, y rápidamente se consolidó como titular en el equipo bajo la dirección técnica de Eduardo Domínguez. El extremo argentino nacionalizado uruguayo, formó parte del once inicial en los tres partidos que el equipo platense disputó en la fase final de la Copa de la Liga. El último domingo, disputó 74 minutos contra Vélez, hasta que fue reemplazado por Eric Meza.

Testigos cuentan cómo ocurrieron los hechos

Según los informes de medios locales, se sabe que el jugador estaba regresando a su casa alrededor de las ocho de la mañana después de ganar la Copa de la Liga en Santiago del Estero. Durante este trayecto, Palacios, quien estaba en estado de ebriedad, perdió el control de su camioneta al intentar ingresar a una estación de servicio, lo que resultó en un choque contra un surtidor en el establecimiento.

Por lo que comentaron las personas que se encontraban cerca del accidente, el futbolista de Estudiantes de la Plata se chocó de frente con uno de los surtidores al entrar al local. “No frenó, los testigos dicen que puede haberle calculado mal al surtidor y que en ningún momento frenó”, expresaron en TN.

La Comisaría Vecinal 1A, situada en el barrio de Retiro, fue la encargada de realiza la prueba de alcoholemia a Tiago. Según la información disponible, en la Ciudad de Buenos Aires el límite máximo permitido de alcohol en sangre para circular es de 0,5 gramos por litro (g/l). Además, se solicitó un análisis de narcóticos para descartar la presencia de otras sustancias en su sistema.

Tiago Palacios en pleno festejo antes del accidente

Después de participar en celebraciones, Tiago Palacios experimentó un cambio repentino de alegría a tristeza después de chocar contra un surtidor y dar positivo en la prueba de alcoholemia, lo cual resultó en una mujer de 27 años herida. Con el paso del tiempo, se reveló más información sobre la participación del destacado campeón de la Copa de la Liga con Estudiantes de La Plata en este grave accidente. El jugador de 23 años había compartido una publicación en su cuenta de Instagram durante la celebración.

En la imagen, que fue tomada en la discoteca Non Stop del barrio porteño de San Nicolás, se observa a Tiago Palacios durante la madrugada junto al streamer Santiago Argibay. Ambos lucen muy contentos y celebrando con una copa en la mano, posiblemente consumiendo alguna bebida alcohólica que podría haber sido la causa del trágico accidente. Tras este lamentable incidente, tanto el jugador como el streamer eliminaron la publicación de sus respectivas redes sociales.

Lo último que informó Estudiantes es que los futbolistas tenían previsto reunirse este mediodía del lunes 5 de mayo en el Country para almorzar juntos y luego entrenar por la tarde en preparación para el partido por la Copa Libertadores ante The Strongest, al que visitarán el jueves 9 en la altitud de La Paz, Bolivia. El conjunto platense no puede permitirse perder más puntos, ya que se encuentra en tercer lugar en el Grupo C con cuatro puntos, uno menos que el líder Huachipato y la misma cantidad que su próximo adversario, que tiene mejor diferencia de gol. En el fondo de la tabla se encuentra Gremio con tres unidades.

