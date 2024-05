En el Estadio Único Madre de Ciudades, Estudiantes vs Vélez chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la gran final de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 5 de mayo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras en la obtención del título, arrancará a la 1:30 de la tarde (hora peruana) y 3:30 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Luego de superar a Defensa y Justicia en la Copa Argentina de 2023, Estudiantes se encuentra en una posición envidiable para alcanzar otro título consecutivo. El técnico Eduardo Domínguez ha marcado profundamente al equipo, forjando una alineación sólida y decisiva, reforzada por elementos con experiencia. Su destreza para manejar duelos desafiantes, tratándolos como verdaderas finales, quedó demostrada al vencer, por penales, a Boca en semifinales.

El estratega del ‘León’ ha armado un cuadro con autoridad en donde destaca Enzo Pérez como capitán, siendo un referente tanto dentro como fuera del campo de juego. La ofensiva se fortalece con Guido Carrillo y Joaquín Correa, complementados por el talento Edwin Cetré. Además, jugadores como Ascacibar, José Sosa y Fernando Zuqui demuestran su calidad, contribuyendo de manera significativa al éxito de los ‘Pincharratas’.

En la vereda del frente, para Vélez, alcanzar la final representa un logro significativo, especialmente considerando que el torneo anterior apenas evitó el descenso en la última jornada. Bajo la dirección de Jorge Quinteros, el ambiente en el club ha experimentado una transformación notable, recuperándose incluso de una aplastante derrota 5-0 ante River en la fecha 3 del torneo. Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia, el cuadro se fue fortaleciendo y ahora está al borde de celebrar un título-

El Fortín se distingue por la calidad de sus jugadores jóvenes. Valentín Gómez, de 20 años, y Damián Fernández, de 23, componen una dupla central juvenil pero sólida. En el centro del campo, Christian Ordoñez, de 19 años, muestra un rendimiento destacado, mientras que Thiago Fernández es otra joven promesa en la delantera. A este talento emergente se le añade la experiencia de Claudio Aquino como capitán, Agustín Bouzat adaptándose a su nuevo rol de volante, y Santiago Cáseres.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs Vélez?

El encuentro entre Estudiantes vs Vélez está pactado para este domingo 5 de mayo desde las 1:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 3:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 2:30 p.m., en México a la 12:30 p.m., mientras que en España a las 8:30 p.m.

¿En qué canal ver Estudiantes vs Vélez?

Estudiantes vs Vélez se jugará en el Único Madre de Ciudades y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, TNT Sports y Estadio TNT. Además de las alternativas de streaming en las plataformas de Star Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este compromiso por la web de Depor.

Estudiantes vs Vélez: probables alineaciones

Estudiantes: Mansilla; Mancuso, Lollo, Romero, Benedetti; Sosa, Ascacibar, Pérez, Palacios; Correa o Cetré, Carrillo.

Vélez: Marchiori; García, D. Fernández, V. Gómez, Cavanagh; Bouzat, Ordóñez, Aquino; Pizzini, Vecino o Lobato y T. Fernández.

¿Dónde jugarán Estudiantes vs Vélez?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)