No tiene pelos en la lengua para expresar su sentir en las redes sociales. En la madrugada del jueves, el Senado votó en contra de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, fueron 38 los votos negativos y 31 los positivos. Y Marcelo Tinelli, a través de su Twitter y después publicado en varias cuentas de Facebook , expresó en sus redes sociales su opinión al respecto: "Siempre hay 38 que no entienden el futuro".



El conductor del programa ‘Bailando’ por un sueño trazó un paralelismo entre la votación en el Congreso con las polémicas elecciones en la AFA que finalizaron 38 a 38 donde él era candidato a presidente y en el que votaron 75 dirigentes.



El vicepresidente de San Lorenzo pasó un trago amargo, luego de su candidatura a la presidente de Asociación de Fútbol Argentino. Su no elección también tuvo eco en Facebook y se hizo viral en Argentina. ¿Volverá a postularse Marcelo?



Siempre hay 38 que no entienden el futuro. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 9 de agosto de 2018