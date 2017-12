Quedan dos meses para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018 y los clubes, desde los más modestos hasta los más poderosos, ya piensan en fichajes. Uno de ellos es River Plate, que por estos días anda buscando un portero de garantías luego de las discretas actuaciones que Batalla y Lux ofrecieron este año.



En esa linea, y según apunta el canal argentino 'FOX Sports', Sergio Romero se ha convertido en opción para reforzar el arco del equipo 'Millonario'. Sin embargo, su llegada se concretaría siempre y cuando la principal prioridad, Franco Armani, no logre desvincularse del Atlético Nacional.



En River Plate buscan hace mucho tiempo el fichaje del portero argentino nacionalizado colombiano, sin embargo, su relación con el club de Medellín parece inquebrantable. Es allí donde entrar a tallar a posibilidad de fichar a Romero para la Superliga y la Libertadores.



Como se sabe, el popular 'Chiquito' es habitual suplente en el Manchester United y con menos de seis meses para el inicio del Mundial Rusia 2018, el portero argentino de 30 años no vería con malos ojos ganar ritmo en Sudamérica y así ser el indiscutible para Sampaoli en el arco de la Albiceleste.



Sergio Romero empezó su carrera profesional en Racing Club. Las buenas actuaciones lo llevarían a fichar por el AZ Alkmaar de Holanda y tiempo más tarde la U. C. Sampdoria, A. S. Mónaco y Manchester United se harían de sus servicios.