Un crack fuera y dentro de las canchas. Ídolo en Boca Juniors, y considerado por muchos como uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol argentino, Juan Román Riquelme es de esos pocos futbolistas en la actualidad a los que podemos llamar ‘leyenda’. Hoy como segundo vicepresidente del cuadro ‘Xeneize’, el ‘10′ es tendencia en redes sociales. ¿La razón? Aquí te la contamos.

Acostumbrado a ser el centro de atención durante años por sus goles, asistencia y magia, este sábado Riquelme acaparó la atención de la prensa local por un hecho ajeno al fútbol y hasta a él mismo en cierta medida. Y es que el motivo por el que el exjugador de Boca está en boca de todos es por su hija, Florencia, quien por Instagram compartió una fotografía inédita de su padre como nunca antes nadie lo vio.

Con un look completamente distinto a como muchos lo vimos defendiendo la camiseta azul y oro de Boca, Riquelme posa para esta instantánea en su forma más humana posible: en pijama. Con él estaba su hija, Florencia, cuando esta apenas tenía unos años de recién nacida, tratando de imitar la seña de su padre con las manos dentro del pantalón.

FOTO VIRAL DE RIQUELME

Florencia Riquelme, hija de Juan Román, compartió esta foto de su padre en pijama, y ya es viral. (Foto: Instagram/Floriquelme)

Acompañado de un ‘Te amo’ y un par de emojis, Florencia -muchos años después- mostró una de las facetas más desconocidas de Riquelme: la de ser padre, un rol que primaba incluso por encima del de ser futbolista. Y es que para Román su familia siempre lo será todo. Como era de esperarse, la foto en pijama del ’10′ se viralizó en horas en redes, donde miles de hinchas pidieron su vuelta del retiro.

Volviendo a la importancia y al valor que Riquelme le da a su familia, cabe recordar la vez que el volante argentino se coronó campeón de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, no sin antes dejar en claro que su emoción no se comparaba en lo más mínimo al día más feliz de su vida: el nacimiento de Florencia, que cuando Boca ganó el torneo no tenía mas que dos añitos.

“Román, acabás de ganar la Intercontinental contra el Real Madrid, ¿es el día más feliz de tu vida?”, le cuestionó un periodista a Román, que sin titubear respondió: “No. El día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hija”. Y bueno, el resto es historia. Aquella vez, en el 2000, Boca Juniors se impondría al poderoso Real Madrid por 2 a 1, en un partido en el que además Riquelme fue figura.

