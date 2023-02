Boca vs. Vélez se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga Profesional Argentina este sábado 25 de febrero en el estadio José Amalfitani por la quinta fecha. Las acciones se llevarán a cabo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina). El duelo marcará dos realidades distintas: el buen momento de los ‘xeneizes’ y el afán de comenzar a sumar por parte de los de ‘liniers’. El partido irá por la señal de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles en Depor.

El equipo dirigido por Hugo Ibarra volvió a la victoria luego de dos jornadas: derrotó a Platense el último fin de semana en La Bombonera con goles de Jorge Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco (3-1).

Aunque de Boca se espera más (todavía sigue cometiendo muchos errores elementales de funcionamiento y da ventajas en todos los frentes), esta vez los cambios que hizo Ibarra durante la semana dieron frutos y, por lo menos, le alcanzó para sumar de a tres.

Ahora resta esperar si el formoseño decide devolverle la titularidad a Darío Benedetto y a Sebastián Villa, quienes ya cumplieron con sus respectivas sanciones, como también a Frank Fabra, quien perdió la titularidad por bajo rendimiento y fue reemplazado por Agustín Sández, que el domingo pasado rindió.





Boca vs. Vélez: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

El conjunto de Liniers apenas consiguió 5 de 12 puntos en juego, muy poco para un equipo del que se esperaba más en el inicio de la Liga Profesional 2023. Cerró la jornada pasada con un amargo empate 1-1 ante Atlético Tucumán como visitante, con el paraguayo José Florentín como su goleador en la noche norteña.

No fue bueno el rendimiento mostrado, ya que a pesar de haber tenido más el balón (52% de posesión) llegó solo tres veces con peligro al arco contrario, mientras que Atlético Tucumán, con menos, generó seis ocasiones claras.





Boca vs. Vélez: ¿dónde ver el partido?

Boca vs. Vélez Sarfield se podrá ver a través de la señal de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar de una fecha más en la Liga Profesional. El cuadro ‘xeneize’ busca una nueva victoria.





Boca vs. Vélez: probables alineaciones

Boca: Sergio Romero; Bruno Valdez, Agustín Sández, Jorge Figal, Luis Advíncula; Alan Varela, Óscar Romero, Ignacio Fernández Carballo, Guillermo Fernández, Miguel Merentiel; Luca Langoni.

Sergio Romero; Bruno Valdez, Agustín Sández, Jorge Figal, Luis Advíncula; Alan Varela, Óscar Romero, Ignacio Fernández Carballo, Guillermo Fernández, Miguel Merentiel; Luca Langoni. Vélez: Tomás Marchiori; Yonatan Cabral, Matías Orihuela, Bruno Bianchi, Hernán de la Fuente; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruiz Rodríguez, Mateo Coronel; Marcelo Estigarribia.





Boca vs. Vélez: ¿dónde jugarán el partido?





