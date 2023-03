River y Lanús se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 6 en la Liga Profesional Argentina este sábado 04 de marzo desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora argentina). El choque se disputará desde el estadio Ciudad de Lanús. Ambas escuadras buscan una victoria para comenzar a escalar posiciones en el torneo local. Las acciones serán vistas en la señal de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles en Depor.

River Plate hace mucho tiempo que no juega bien, incluso desde los últimos tiempos con su hoy ex-entrenador, Marcelo Gallardo. Sin embargo, al equipo que actualmente conduce Martín Demichelis se le pide más, debido a que tres meses de pretemporada debieron haber sido suficientes para aceitar las piezas del que, por lejos, es el mejor plantel de Argentina.

La derrota ante Arsenal, hasta ese momento el equipo de peor rendimiento de toda la liga, fue un duro golpe, sobre todo por haber sido como local, en el Monumental de Buenos Aires.

Es por eso que se esperan cambios; seguramente haga su ingreso al 11 titular Agustín Palavecino o Rodrigo Aliendro para ayudar a un Enzo Pérez que está prácticamente solo en el mediocampo. En tanto, Nicolás De La Cruz también podría ser de la partida, tras casi tres meses de inactividad.





River vs. Lanús: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Colombia: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Ecuador: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Argentina: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Chile: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Brasil: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Paraguay: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Venezuela: 6:15 p.m.

El equipo Granate llegaba invicto y solo conocía lo que era ganar hasta la semana pasada, cuando visitó a Racing y perdió 2-1. De todos modos, la cara que dejó el equipo de Frank Kudelka no fue mala, y ciertamente no le hizo fácil el trámite a los de Fernando Gago.

El colombiano Raúl Loaiza convirtió para el empate transitorio aquella tardenoche, gol que le permitió al club llegar a los 10 tantos a favor, al tiempo que cuenta con solo cuatro en contra (diferencia +6). Esa caída no le impide ser líder de la clasificación, dado que con 12 puntos comparte la punta con Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba.





River vs. Lanús: ¿dónde ver el partido?

River vs. Lanús se podrá ver a través de la señal de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y Fútbol Libre para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar de una fecha más en la Liga Profesional Argentina. Programa bien tu tiempo y no te pierdas este partidazo.





River vs. Lanús: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González, Enzo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez, José Paradela, Pablo Solari o Agustín Palavecino o Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández; Miguel Borja y Lucas Beltrán.

Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González, Enzo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez, José Paradela, Pablo Solari o Agustín Palavecino o Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández; Miguel Borja y Lucas Beltrán. Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Felipe Aguilar, José Canale y Julián Aude; Raúl Loaiza y Tomás Belmonte; Matías Esquivel, Lautaro Acosta y Pedro De La Vega; y Leandro Díaz.





River vs. Lanús: ¿dónde jugarán el partido?





