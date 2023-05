Cuando Kylian Mbappé decidió renovar con el París Saint Germain y dejar de lado la propuesta del Real Madrid, se abrió una herida en la institución ‘blanca’ que por lo visto está muy lejos de cerrarse. Y es que, luego de que se confirmara la negociación con el Borussia Dortmund por el fichaje de Jude Bellingham, en Inglaterra empezaron a tocar el nombre del francés como una posibilidad ante el cambio de posición de Carlo Ancelotti por ampliar el plantel. Sin embargo, la información que manejan en España dista de eso: en el Santiago Bernabéu ya no hay espacio para ‘Kiki’.

Según señala Marca, las mínimas relaciones con el PSG quedaron rotas tras el fallido fichaje de Mbappé y no hay ni la más mínima posibilidad de que vuelvan a retomar contacto. El Real Madrid lo tiene clarísimo: no van a gastar un euro en acrecentar las arcas del combinado parisino, especialmente por la deteriorada imagen que ha dejado Nasser Al-Khelaifi con sus declaraciones a lo largo de los últimos meses.

Florentino Pérez es consciente de que las condiciones que se dieron en su momento para la llegada de Kylian ya no existen. No solo por el dinero, sino también por las propiedades que hoy existen en el proyecto deportivo liderado por Carlo Ancelotti. Si se consuma una nueva Champions League en Estambul, el italiano le dará espacio a otros asuntos antes que fichar a un futbolistas que en un principio no quiso llegar.

Por otro lado, en lo que respecta al propio futbolista, él se encuentra enfocado en que el PSG lo coloque como pieza principal de un proyecto a mediano plazo, y ya no como parte de un tridente como viene sucediendo con Neymar y Lionel Messi. Con la partida del argentino al finalizar la temporada, ‘Kiki’ tendrá el escenario propicio para ser el actor principal, incluso por encima de ‘Ney’.

Otro punto clave aquí es la preponderancia que le están dando a Vinícius Júnior, quien a lo largo de las dos últimas temporadas ha respondido con goles importante y apariciones claves en las noches de Champions League. ‘Vini’ tiene un lugar especial en el Real Madrid y una supuesta llegada de Mbappé le quitaría mucho protagonismo, por no decir que obligaría a Ancelotti a cambiar su esquema.

Vinícius Júnior es titular indiscutible en el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

En lugar de forzar una alineación que deba darle un espacio al francés, el cuadro ‘merengue’ prefiere anteponer el gran momento que vive el brasileño y respaldarlo desde todos los ángulos. Si llega Kylian, el mensaje podría ser nocivo para ‘Vini’ y el resto de sus compañeros. Vista así las cosas, el delantero de 22 años tiene la sartén por el mango.

“(...) El asunto Mbappé hace tiempo que dejó de preocupar por Valdebebas. No hay cábalas ni lugar a la especulación cara al mercado de verano de 2023. Y no por aquello de la afrenta del pasado año. Es un planteamiento deportivo-económico. En lo primero, y respetando al francés al máximo, consideran que ahora mismo Vinícius está por encima o por lo menos rindiendo más y mejor que el francés, tal y como demuestra partido tras partido, con la final de la Champions League a tiro”, señala el citado medio español.

¿Cuáles son los números de Vinícius Júnior en esta temporada?

Siendo titular indiscutible para Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior ha disputado 51 partidos oficiales en lo que va de la temporada, contabilizando los duelos por LaLiga Santander, Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En total acumula 23 goles y 21 asistencias en 4452 minutos jugados.

¿Cuándo volverá a jugar el Real Madrid?

Luego de haber vencido por 1-0 al Getafe por LaLiga Santander, el Real Madrid visitará al Manchester City este miércoles 17 de mayo desde las 2:00 p.m. en el Etihad Stadium, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Este encuentro será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN y Star Plus, mientras que en España se podrá ver por Movistar.





