Ya no es un secreto a voces que Pedro Gallese está cerca de ponerse la camiseta de Boca Juniors para lo que resta del año. El popular 'Pulpo' - como se le conoce en tierras peruanas - llegaría en calidad de préstamo procedente del Veracruz de la Liga MX a cambio de cerca de 300 mil dólares al cuadro mexicano.

Este lunes, Pedro Gallese dio una entrevista a la cadena internacional FOX Sports y allí le consultaron sobre cómo van las negocaciones para llegar a Boca Juniors y lo que siente el poder defender los colores de uno de los equipos insignia del fútbol sudamericano.

"Yo estaría encantado de llegar a Boca y de pelear el puesto con quien esté. Mi representante me dijo que sería por unos meses y no sé más porque él está viendo la negociación. También depende de que el club le gane a Cruzeiro por cuartos de la Copa Libertadores", fue lo que sostuvo Gallese al citado medio argentino.

Asimismo, comentó si es que habló con el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, para saber de alguna referencia. "La verdad que no. En fecha FIFA quizás lo haga, pero uno sabe lo que es este cuadro y muchas referencias no necesita. Me motiva mi posible llegada. Su hinchada presiona mucho", añadió.

Pedro Gallese viene de atajar todo el partido en la derrota de su cuadro 4-0 ante León por la undécima jornada del torneo mexicano de primera división. Así, daría el gran salto hacia tierras argentinas para defender al 'xeneize'.