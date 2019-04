Lo Celso, la esperanza de Argentina para la próxima década que rehúye a ser el próximo Messi [PERFIL]

"Lionel Messi hay uno solo". Alguna vez le preguntaron a Giovani Lo Celso si sentía satisfacción que su juego empiece a ser comparado con el del astro del FC Barcelona. Como una gacela cuando escapa de un león, el volante del Betis huyó a la interrogante de su entrevistador con la respuesta de la primera linea. Sabe que está brillando, pero no quiere sentarse en la mesa de 'D10S'.



Aunque él evita caer en el narcisismo, nada puede hacer cuando en la Argentina imprimen portadas que lo pintan como el artífice de la próxima década, como el elegido a heredar el trono de Messi. Él es Lo Celso. A continuación, la biografía, títulos, estadísticas, vida personal y todo sobre lo que debes conocer del crack en el que muchos ven un futuro de esperanza para la Albiceleste.

Un 'Canalla' de nacimiento

Giovani Lo Celso nació el 9 de abril de 1996 en Rosario. Pocas veces se ha conocido de un jugador que lleve el ADN de su club tan impregnado. En el caso de Lo Celso es así. Vio la primera luz a solo cinco cuadras del estadio que lo hizo el crack que es hoy: el Gigante de Arroyito, la casa sagrada de Central.



“Soy del barrio Sarmiento y viví toda mi vida a cinco cuadras de la cancha. Encima, iba al club Regatas, que está al lado del estadio. Mis amigos son canallas; y cuando empecé a ir al Gigante de Arroyito, me quedé encantado", cuenta Lo Celso en una entrevista con 'El Gráfico' de Argentina.



Aunque ya era 'Canalla' de nacimiento, sus primeros pasos en el fútbol los dio en la academia Jorge Grifa. Brillaba tanto para su edad que los encargados de las inferiores de Rosario Central no tardaron más en ficharlo. Con nueve años, el idilio entre Lo Celso y el club argentino empezaba a tomar forma.



Con poco tiempo en las divisiones menores de Central, Lo Celso se consagró en la Sexta y Novena. Sus habilidades lo llevaban a ser el distinto, su zurda era de categoría y mientras terminaba de formarse como enganche, se involucraba cada vez más con el equipo principal. Primero como mascota y luego como recogebolas.



Cuando le preguntan por una anécdota, Lo Celso cuenta: “La mejor se dio cuando fui mascota. Jugábamos contra River; creo que en el 2003. En la foto de la formación, estoy abrazado a Mariano Messera. Aquel momento fue un flash, una locura. No entendía nada, porque era muy chico. Miraba a la gente en las tribunas. Acá, el fútbol se vive con pasión y ser hincha de Central es una linda enfermedad. Después, fui alcanzapelotas. Ahí era más grande y ya soñaba con jugar en el Gigante, que se llena siempre”.

Su consolidación en Rosario Central

Tras un gran paso por las inferiores de Central, en el club rosarino decidieron darle la oportunidad de jugar en Primera. No se equivocaron. El debut oficial de Lo Celso se remonta a julio de 2015. Con 19 años, en un partido ante Vélez, Giovani cumplió el gran sueño que inició en el barrio de Sarmiento. Y si hay alguien a quien tiene que darle las gracias, ese es Eduardo el 'Chacho' Coudet.

"Coudet me descubrió y me potenció. Es el entrenador que me dio la posibilidad de estar en Primera, que decidió que yo jugara en el Gigante por primera vez. Por eso digo que me descubrió. Y me potenció porque partido tras partido me aconseja algo distinto, siempre para mejor. Lo escucho bastante y trato de aprender", le contaba Lo Celso a 'El Gráfico' en mayo de 2016. Meses más tarde, el argentino iba a dejar de ser 'Canalla'.



A medida que pasaban los partidos y Lo Celso ya estaba consolidado como titular en Central, los grandes de Europa empezaron a preguntar por sus servicios. Manchester United, Juventus, Sevilla y hasta el FC Barcelona quisieron ficharlo. Sin embargo, en Rosario decidieron aceptar la oferta del PSG. Lo Celso se iba del Gigante de Arroyito sin el objetivo de ganar el campeonato, pero con la esperanza de ganarse un nombre en el Viejo Continente.

La hora de cruzar el charco

En junio del 2016, Lo Celso pasó la revisión médica y se convirtió en jugador del París Saint-Germain por cinco temporadas a partir del 2017. El fichaje se cerró en 16 millones de euros. Desde ese momento, Giovani ya había hecho historia al convertirse en la venta más cara en la historia del club argentino, incluso por encima de la del 'Fideo' Di María.



Con el club parisino ganó una Ligue 1, dos Copas de la Liga, dos Copas de Francia y dos Supercopas de Francia, disputó un total de 54 encuentros, marcó 7 goles, y dio 9 asistencias. Lamentablemente, la continuidad no fue su mejor aliada y con Tuchel en el banquillo, el PSG decidió cederlo con opción de comprar al Real Betis.

Giovani Lo Celso. (Foto: Getty Images)

El Betis, lo mejor que le pudo pasar

"Desde la primera llamada estuve convencido de fichar por el Betis. Quería seguir creciendo como futbolista". Esas fueron las primeras palabras de Lo Celso cuando en verano de 2018 se convirtió en jugador del club verdiblanco. El objetivo lo había trazado él mismo y no tardó mucho en empezarlo a cumplir. Si en el PSG era apenas un actor secundario, en el Villamarín se convirtió en el protagonista de su propia película.



El primer gol con la camiseta del Betis del volante argentino nacido en Rosario llegó frente al Dudelange en la Europa League el 4 de octubre del año pasado. Un mes más tarde se estrenó en LaLiga Santander nada menos que ante el FC Barcelona. A la fecha, Lo Celso lleva 17 goles como bético y es la figura absoluta del equipo de Setién.

Selección Argentina, el gran sueño del 'Monito'

Cuando Coudet le avisó a Lo Celso que debutaría en Primera con Central, el 50% del gran sueño de Giovani estaba cumplido. La otra mitad llegaría de la mano de Jorge Sampaoli. Tras la clasificación de Argentina al Mundial 2018, el hoy volante del Betis fue convocado para los amistosos de preparación. Su debut con la Albiceleste fue ante Rusia y sus actuaciones convencieron en AFA de llevarlo a la cita mundialista.



Lamentablemente para Lo Celso, su convocatoria a la Copa del Mundo 2018 solo significó un viaje con todo pagado a Rusia. El argentino no participó en ninguno de los cuatro partidos que disputo la Albiceleste. Sin embargo, esto no significó que lo borrasen de futuras convocatorias, sino todo lo contrario.



El volante de 23 años se convirtió post Mundial en un indiscutible de las convocatorias de Scaloni. Ha tenido presencia en los amistosos de fecha FIFA y apunta a ser una de las figuras de Argentina en la Copa América 2019 de Brasil.

Los títulos de Lo Celso como profesional... todos con PSG

Copa de la Liga (2)

Copa de Francia (2)

Supercopa de Francia (2)

Ligue 1 (1)

