Un gesto que trasciende el fútbol. Un video viral protagonizado por chicos de la categoría 2012 de Godoy Cruz conmovió a miles en redes sociales y puso en primer plano el verdadero espíritu del fútbol. En las imágenes no hay lujos ni grandes escenarios, pero sí una escena cargada de significado: Bautista Sintas entregándole a su compañero Julio López una caja con chimpunes nuevos, mientras el grupo acompaña el momento. No es solo un regalo, es una muestra de empatía, de compañerismo genuino y de unión dentro de un vestuario que entiende que nadie se queda atrás. La emoción, la sorpresa y la reacción de sus compañeros explican por qué el video cruzó fronteras y tocó tantas fibras.

A partir de la repercusión que generó la historia, Depor se contactó con Sintas, protagonista de este noble gesto, para conocer los detalles detrás de una acción que ya se ganó el respeto de muchos.

“Bueno fue así, estábamos en la escuela a la que vamos todos en el club y estábamos comiendo. Yo ya le había regalado varias cosas antes de que pasara todo: ropa, útiles, etc. Noté que sus botines estaban muy rotos y no podía jugar así. Entonces armé un grupo y pregunté si estábamos todos de acuerdo en comprarle unos botines y, junto a los capitanes Castillo y Rey Torres, decidimos comprárselos”, contó Bautista a Depor.

El joven también fue sincero sobre su propia situación: “A ver, a mí también me faltan muchas cosas, más económicamente, pero preferí ayudarlo a él. Eso me enseñaron mis padres”.

Sobre su compañero, agregó: “Se llama Julio López, juega de extremo al igual que yo. Sí, sí, obvio, el grupo siempre unido. El sueño es jugar en Primera”.

El impacto del video los tomó por sorpresa: “No, jamás pensábamos eso. Y sí, el fútbol es valores y compañerismo, no solo saber jugar”.

Además, Bautista aclaró que el gesto fue completamente iniciativa del grupo: “No, no, te paga el club a partir de las inferiores. El club no ha hecho nada, ha sido todo por nosotros”.

Respecto al tiempo que llevan juntos, señaló: “La mayoría un año y con otros hace mucho”.

Finalmente, reveló un detalle que hace aún más grande la historia: la empresa donde compraron los botines, al enterarse de la causa, decidió devolverles el dinero. “Le compramos cosas para la casa y lo otro se lo dimos”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR