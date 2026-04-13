El plantel de Coquimbo Unido ya está en nuestro país y solo restan horas para el encuentro de este martes 14 de abril, donde visitarán a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de igualar sobre la hora con Nacional de Uruguay (1-1), el vigente campeón de Chile espera volver a su país con un resultado positivo para colocarse como uno de los favoritos para pasar de ronda.

En ese sentido, Diego Sánchez, portero titular de los ‘Piratas’, charló brevemente con Jax Latin Media y analizó este compromiso y aseguró que Universitario será un rival complicado de superar, por su localía y por el hecho de llegar de un buen empate ante Deportes Tolima. “Es un duro rival, estamos muy bien preparados para este partido”, apuntó.

Por otro lado, Sánchez opinó sobre lo parejo que está el Grupo B y lo apretado que podría ponerse la definición para conocer a los clasificados a las siguiente ronda. Como se sabe, los dos primeros van a los octavos de final de la Copa Libertadores y el tercero a los play-offs de la Sudamericana. “Totalmente es un grupo muy parejo”, comentó.

Coquimbo Unido debutó en la Copa Libertadores 2026 con un empate ante Nacional de Uruguay. (Foto: Coquimbo Unido)

Por otra parte, el guardameta sostuvo que la motivación que tiene el plantel de Coquimbo Unido va más allá de enfrentar a Universitario: ellos están con mucha expectativa siempre, sin importar el rival que tengan enfrente. “Estamos motivados con cualquier equipo. Contra quien nos toque estamos motivados, la motivación siempre es nuestra”, aseguró.

Finalmente, al ser consultado sobre la gran cantidad de público que irá al Estadio Monumental a alentar a Universitario –más de 50 mil hinchas–, Diego Sánchez no le dio demasiada importancia y aseveró que están preparados para todo. “Sabemos a lo que venimos, sabemos que somos visita y es un equipo fuerte que tiene mucha barra. Ya está más que estudiado eso”, sentenció.

Universitario recibirá a Coquimbo Unido con un Estadio Monumental en su máxima capacidad. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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