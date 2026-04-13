En Alianza Lima ya pasaron la página tras su última derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, por lo que este martes tendrán una oportunidad para recuperar los puntos perdidos en el Estadio Monumental: se viene un duelo clave ante ADT en la siempre complicada altura de Tarma. En ese sentido, Pablo Guede está ultimando detalles respecto a la alineación titular que parará en este encuentro por la fecha 10 del Torneo Apertura, donde necesitan ganar para meterle presión a Los Chankas en la lucha por el liderato del campeonato.

Así pues, a pocas horas para el encuentro que se disputará en el Estadio Unión Tarma, se reveló un detalle clave respecto al equipo que tendrá la misión de vencer a ADT. Según informaron en el programa Al Límite, Pablo Guede pudo resolver la duda sobre el dueño de la portería de aquí en adelante, considerando la vuelta de Guillermo Viscarra y la respuesta positiva de Alejandro Duarte desde que asumió el titularato.

Como se recuerda, Duarte tomó la posta de Viscarra en medio de la lesión que sufrió a comienzos de febrero contra 2 de Mayo, por la Copa Libertadores. Si bien pudo recuperarse a tiempo y desde quincena de marzo ya no presentaba ninguna molestia, recibió el permiso del comando técnico para sumarse al plantel de Bolivia con miras al repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

Lamentablemente para ‘Billy’, la ‘Verde’ perdió la clasificación a manos de Irak y no pudo festejar un lugar en la próxima Copa del Mundo. No obstante, el guardameta mostró un nivel altísimo y dejó en evidencia que ya no había rastro de la lesión que lo aquejaba, por lo que se esperaba que retomara la titularidad a su regreso. Pero esto no fue así: en el clásico se quedó en el banquillo y Duarte fue el elegido por Guede.

Guillermo Viscarra fue titular con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

De esta manera, según señalaron en Al Límite, el entrenador argentino decidió sostener a Duarte como dueño de la portería, en respuesta a su buen rendimiento y al crecimiento que ha tenido en las últimas semanas. Esta decisión fue conversada directamente con Guillermo Viscarra, quien tomó a bien la medida y ahora sabe que tendrá que competir desde atrás para recuperar su puesto.

Con esto, está confirmado que Alejandro Duarte arrancará contra ADT, mientras que ‘Billy’ Viscarra deberá esperar su oportunidad desde el banquillo de suplentes. En cuanto a las otras posiciones, esto se definirá con el correr de las horas. Pablo Guede sabe que no tiene margen de error y debe ganar en Tarma para recuperarse de la caída en el clásico.

Alejandro Duarte llegó a Alianza Lima tras su paso por Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima vs. ADT está programado para este martes 14 de abril desde las 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma. El choque está programado para las 5:15 p.m. en países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, mientras que en España iniciará a las 10:15 p.m.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima vs. ADT?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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