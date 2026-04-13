Después de debutar en la Copa Libertadores 2026 con una derrota por 2-0 ante Flamengo, en la interna de Cusco FC hay mucha bronca. Y es que el arbitraje del paraguayo Derlis López dejó muchos cuestionamientos por sus polémicas decisiones, además de algunas intervenciones del VAR que quedaron bajo la lupa. En ese sentido, el plantel del conjunto dorado espera volver de suelo argentino con un buen resultado ante Estudiantes de La Plata, en el cruce válido por al fecha 2 de la fase de grupos del certamen continental.

Eso sí, Estudiantes será un rival complicadísimo. En su estreno en esta edición de la Copa Libertadores, el ‘Pincha’ se llevó un empate por 1-1 en su visita a Independiente Medellín. Asimismo, en su duelo con Unión de Santa Fe por la Liga Profesional Argentina, se impuso por 2-1 y se mantiene como líder de la Zona A con 24 puntos, dos más por encima de Vélez Sarsfield.

Precisamente luego de esta victoria ante el conjunto santafesino, Alexander Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata, lo tomó con un resultado que va más allá de los números: les permite afrontar su próximo encuentro con un empuje anímico importante. El estratega sabe que se local están obligados a sumar en la Copa Libertadores, ya que en el torneo local están muy bien y poco a poco van asegurando su lugar entre los ocho mejores de la Zona A.

“En lo anímico ni que hablar, es un paso adelante, es un golpe anímico bueno para lo que viene el martes en la Copa Libertadores. Tenemos que cambiar el chip nuevamente porque este partido era importante para sumar, ya que teníamos que tratar de seguir arriba y sobre todo meternos de lleno dentro de los ocho”, señaló en su última conferencia de prensa.

Cusco FC llega a este partido luego de perder por 2-0 ante Flamengo. (Foto: Cusco FC)

En esa misma línea, Medina le dio importancia a los minutos que sumaron los futbolistas con poca continuidad, ya que eso fortalece a su plantel para estar en óptimas condiciones para afrontar dos torneos en simultáneo. Se espera que para el encuentro con Cusco FC, Estudiantes de La Plata no especule y salga con sus mejores armas.

“También porque muchos de los jugadores que no venían teniendo minutos, jugaron y ganamos. Eso es importante para la autoestima y confianza de lo que se va a venir. Me imagino trabajando con responsabilidad estos días, pero con un gran clima”, afirmó.

“Esta victoria reconforta por las formas, porque veo todo positivo en la victoria de hoy. Lógicamente veníamos de rescatar un punto en la Copa Libertadores, y ya nos demostraron que no es fácil ganar en ese tipo de partidos”, aseveró, haciendo hincapié en lo reconfortado que quedó su equipo tras vencer a Unión de Santa Fe.

Estudiantes de La Plata parte como favorito ante Cusco FC. (Foto: Estudiantes de La Plata)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de perder por 2-0 ante Flamengo, Cusco FC volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Estudiantes de La Plata, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR