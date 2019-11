Un gol que llena de confianza: Wanchope Ábila anotó el 2-0 a pura potencia ante Arsenal en La Bombonera

Wanchope Ábila no vive el mejor de sus encuentros en el Boca vs. Arsenal por la Superliga Argentina en La Bombonera. El '9' del equipo de Gustavo Alfaro no terminaba de encontrase con los volantes para poder festejar una anotación; sin embargo, su potencia le bastó para anotar y festejar el 2-0.

A los 45 minutos de juego, el atacante encontró el balón y avanzó con pura potencia en busca del arco rival. Ante la salida de Gagliardo, el esférico le golpeó la pierna y quedó absolutamente solo para definir y gritar un tanto que lo llena de confianza para lo que queda de encuentro.

El Gol de Wanchope Ábila para el 2-0 de Boca ante Arsenal. (Fox Sports)

Arsenal , con 17 puntos, cumple una buena campaña tras haber regresado esta temporada a la máxima categoría, aunque lleva tres partidos sin ganar, una derrota ante Argentinos (2-1) y dos empates, frente a River (33) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2-2).



El Xeneize atraviesa un momento particular. Es que después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores en manos de River, se terminó el gran objetivo del 2019 para el equipo que dirige Gustavo Alfaro. Sumado a esto, las pocas precisiones respecto al futuro del entrenador, y de varios futbolistas -incluído Carlos Tevez- a la espera de lo que serán las próximas elecciones en el club sólo generan inestabilidad.



Boca necesita una victoria para recuperar la confianza perdida durante las últimas semanas. El equipo de Gustavo Alfaro recibirá este domingo 3 de noviembre al elenco de Sarandí, que no gana hace tres jornadas.

