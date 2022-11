Alejado de las canchas y la actividad de un futbolista profesional, Gonzalo Higuaín fue parte de diversas entrevistas donde mostró el lado que pocos conocen del argentino. El ex delantero habló sobre Lionel Messi y el video de la arenga previa a la final de la Copa América 2021. Para el popular ‘Pipita’, el actual capital de la Selección de Argentina siempre mostró su carácter líder.

“Me ha pasado a mí también, quizás no cambié en ese rol de hablar tanto pero sí cuando vas creciendo, vas aprendiendo, equivocando, madurando... Leo no vamos a decir lo que es como jugador, pero sí se completó como persona. Involucrado en eso de arengar, la arenga del otro día me puso la piel de gallina”, declaró en entrevista con TyC Sports.

De esta manera, destacó también que el astro argentino ha evolucionado en su nivel de comunicación en los últimos años por lo que se ha convertido en el actual capitán. Para Gonzalo, esto también se ve influenciado en detalles de su personalidad.

“Él no toma dimensión lo que hace en el otro, lo que dice llega de una manera tremenda. La última vez que vino a Miami tuvimos una charla muy larga, re linda, en la que no hablamos de fútbol. Lo conocí más profundo como persona, me llevé una grata sorpresa”, confesó.

La arenga de Lionel Messi

Este miércoles salió a la luz el tráiler de la ‘docuserie’ sobre la participación de la ‘Albiceleste’ en el máximo torneo de selecciones de Conmebol. En él se puede observar a un Messi firme, con confianza y la firme intención de ir a por el título.

“Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. No existe la casualidad. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. La trajo acá para levantarla en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos. Salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa”, son la palabras de ‘Leo’ que ya se han viralizado en las redes sociales.

Argentina ganó la Copa América del 2021





