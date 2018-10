Gremio vs. River Plate se enfrentan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el pase a la final de la presente edición de la Copa Libertadores. El torneo continental define a sus finalistas esta semana, con los ‘Millonarios’ obligados a remontar un resultado adverso en su visita a Porto Alegre mientras Boca llegará con mucho más oxígeno al duelo ante Palmeiras en Sao Paulo.



El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, deberá encajar las piezas para que el equipo se recupere tras la derrota que sufrió la semana pasada en el Monumental de Núñez, cuando Gremio lo superó con un gol de cabeza del mediocampista Michel en el segundo tiempo. El partido se disputará este martes (7:45 p.m. hora peruana a través de la señal de FOX Sports). También puedes conectarte a la narración de Radio La Red en Argentina.



El resultado dejó al conjunto de Núñez muy golpeado, pero sus jugadores confían en reponerse para jugar su sexta final de Copa Libertadores. Es todo o nada River Plate. "La gente confía en nosotros y estamos muy bien (...) vamos con la cabeza en alto para afrontar este partido. Hay que ir a buscarlo y cuidarnos", dijo a periodistas el mediocampista Gonzalo Martínez.



River Plate ya se encuentra en Porto Alegre, aunque Gallardo aún no definió el equipo que pondrá para el encuentro del martes en el Arena do Gremio, que será dirigido por el uruguayo Andrés Cunha. El DT no contará con el uruguayo Nicolás De La Cruz por lesión.



"Esperemos que ( Gremio) salga a jugar un poco más. Creo que en su cancha ellos intentan más (...) enfrentamos a un gran equipo pero vamos confiados", agregó Martínez.



Además de la ventaja en el marcador, Gremio recuperó a su goleador Everton, ausente en la ida por una lesión muscular, quien entrenó con sus compañeros y probablemente será titular el martes. En contrapartida Luan, otra de las piezas clave del entrenador Renato Gaúcho, seguiría con complicaciones para el presente partido. Además, el defensor Walter Kannemann está suspendido y sería reemplazado por Paulo Miranda.



El otro finalista se conocerá el miércoles en un partido en el que Boca buscará mantener la ventaja 2-0 que obtuvo en Buenos Aires al enfrentar al Palmeiras de Felipe Scolari en el Allianz Parque de Sao Paulo.



Palmeiras viene de empatar con Flamengo, su escolta en el campeonato brasileño, con lo que dio un paso importante hacia el título doméstico. Pero necesita vencer por tres goles a Boca para lograr la clasificación a la final de la Libertadores.