Parece que es un problema de nunca acabar, porque no cortan el problema desde la raíz. Ignacio Piatti, jugador de San Lorenzo de Almagro hasta el final del 2020, arremetió contra Ángel y Óscar Romero por el desorden que vive el club tras conceder una serie de privilegios a los hermanos paraguayos, quienes cuentan con el total respaldo de Marcelo Tinelli, presidente azulgrana.

La situación entre los ‘Cuervos’ se volvió insostenible, detalló el delantero argentino este martes en diálogo con ESPN Fútbol 90, durante una entrevista en la que culpó a los guaraníes por su salida y la lesión del juvenil Andrés Herrera, entre otros males como la renuncia de Mariano Soso.

“Esta gente tiene privilegios, me enfrentaré a ellos y me rajaron”, indicó el atacante, quien también narró una incómoda anécdota vivida junto a los Romero. “Hay un montón de cosas que pasaron, estos chicos después para arreglarla vinieron y nos dijeron en un partido: ‘si ganamos les damos 15 mil pesos (175 dólares aproximadamente) a cada uno’”, recordó el futbolista de 35 años y dejó pasmados a los panelistas del programa.

Tinelli también es culpable, remarcó ‘Nacho’ Piatti. “Si les das la llave del club a dos jugadores, pasan estas cosas. Estábamos solos, sin respaldo. Mariano Soso bancó bien al grupo, pero desde arriba le bajaron la consigna de que los Romero tenían que jugar, que hay mucha plata. Desde la Secretaría del club nadie se mete”, agregó el ex futbolista de San Lorenzo, como de Independiente de Avellaneda.

“Nadie me llamó (para echarme). Me mandaron una carta documento el 23 de diciembre para que no me presente desde el 1 de enero. Lo llamaron a mi representante y le dijeron que no podían pagarme”, apuntó sobre su salida.

Soso, extécnico de Sporting Cristal, intento que se guarde la armonía a pesar a las diferencias, pero no lo logró y terminó dejando el banquillo libre. Uno de los momentos más tensos en la interna del plantel fue cuando uno de los Romero fracturó a un canterano en una práctica, añadió Piatti.

“Mariano los quiso separar una semana luego de que lesionaron al juvenil (Andrés) Herrera, pero de arriba le bajaron línea para que los meta de nuevo”, agregó. ¿Cuál será la respuesta desde San Lorenzo con respecto a la presente polémica?





